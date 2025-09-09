高通攜手Google Cloud 擴展車用代理式AI市場

高通旗下高通技術公司宣布與Google Cloud擴大合作，協助汽車製造商透過代理式AI提供增強的車內體驗。高通提到，此次全新合作結合Google Cloud的Automotive AI Agent與高通技術公司打造的Snapdragon數位底盤解決方案套件，以協助汽車製造商打造與部署多模態、混合式邊緣至雲端的AI代理。

高通指出，Google Cloud的Automotive AI Agent讓汽車製造商能快速打造多模態代理，透過整合Automotive AI Agent與高通的Snapdragon數位底盤解決方案，汽車製造商將擁有一套強大的工具，可用於打造並提供智慧且客製化的AI體驗，讓互動不局限於處理簡單指令，更能在車內外實現增強型、對話式、個人化的AI代理服務。

同時，高通表示，透過Automotive AI Agent與Snapdragon的結合，汽車製造商可運用最佳化的參考架構和針對對話式導航、多媒體與娛樂，及汽車控制等使用情境所預先建立的功能，縮短系統開發時間。此外，兩項解決方案整合，讓汽車製造商能運用Google的Gemini與其他模型，打造具品牌識別與互動性高的體驗，並透過混合式架構，協調裝置上與雲端的推論，實現最大程度的靈活性。

Google Cloud應用AI部門副總裁Shiv Venkataraman認為，AI將徹底重新定義汽車製造商打造車內外體驗的能力，帶來更直覺、個人化且實用的互動體驗。此次合作提供安全且品牌專屬的平台，讓汽車製造商能設計具備多模態、多語言與多重意圖功能的先進AI夥伴。

高通技術公司汽車、產業和嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal則說，隨著生成式AI與軟體定義汽車帶來突破，汽車產業正處於重大變革的臨界點。與Google Cloud的技術合作，為汽車製造商開啟全新機會奠定重要里程碑，讓他們能為客戶打造數位先進且個人化的體驗。

Google與高通技術公司於汽車創新技術方面合作始於2016年，當時首款嵌入式Android體驗是由Snapdragon驅動，為車內資訊娛樂系統奠定基礎。此合作關係其後更擴展至涵蓋由AI驅動的座艙系統，整合語音控制與導航功能等。