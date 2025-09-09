萬寶華第四季就業展望調查 醫療保健人力需求最高 科技業趨保守

萬寶華（ManpowerGroup）今天發布2025年第4季全球就業展望調查，台灣有38%企業第4季會增加人力僱用，21%減少僱用，排除季節因素後就業展望淨值為16%，其中醫療保健及生命科學業僱用人力指數最強，醫療重症缺口持續。資訊科技業雖面臨美國關稅壓力，僱用人力態度相對保守，但AI、半導體及資安等關鍵職位需求依然穩固。

ManpowerGroup 全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey）調查台灣630位雇主，以此了解企業於2025年10至12月間的聘僱狀況，結果顯示38%預計增加人力，21%減少人力，38%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+17%，排除季節因素後則為+16%。九大行業相較，以醫療保健及生命科學業+46%最高，金融保險及不動產業+40%居次，能源及公用事業+29%第三。

九個行業中有四個行業的工作機會較前一季增加。其中金融保險及不動產業+16%，醫療保健和生命科學業+10%，其他產業+9%的招聘計畫最熱烈。就企業規模分析，在今年第四季的招聘意願，以250-999人的中型企業27%與以1000-4999人的大型企業 22%最強勁，以10-49人的小型企業2%的人力需求位居最末。

醫療保健和生命科學業的就業展望淨值為46%，與上季相比上升10%。萬寶華台灣專業人才事業合夥人王大為表示，醫療保健與生命科學產業雖長期人力緊繃，其中以護理與急重症醫師缺口最明顯，部分醫院透過薪資調整與擴編編制強化留才，政府亦積極推動長照政策補強照護能量；生技產業因精準醫療與再生醫療快速發展，對研發科學家與跨域專才需求持續增加。

金融保險及不動產業的就業展望淨值為+40%，較上季相比上升16%。王大為指出，隨著財富管理2.0計畫推進以及高雄亞太資產管理中心專區於今年7月份啟動，產業出現新一波人才需求。部分金融機構為因應高資產客戶的精準服務，預計下半年將招募將近兩千名的專業人才，包含財富管理顧問、高資產業務專員與投資顧問等職位。

資訊科技業就業展望淨值為3%，較上季下降22%。王大為分析，受全球科技裁員潮、供應鏈調整及國際貿易政策影響，企業信心轉趨保守，短期內對擴張與新進人力更謹慎。雖然裁員潮帶來壓力，台灣資訊就業市場仍在觀望；同時，AI應用加速，一方面使部分低階開發與基礎工程職位進行人力結構調整，另一方面也帶動新需求。隨著 AI推升半導體、雲端與伺服器等應用，市場持續釋出研發、雲端架構、資安等關鍵職缺，部分國際企業也在台擴張。整體而言，雖然展望下滑，但AI驅動的新型職缺仍支撐產業多元發展。

調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，其中12個國家/區域預計增加人力，3個國家/區域維持不變，26個國家區域預計減少人力。就區域比較而言，第四季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度+40%第一，中國+34%第二，澳洲+24%第三，台灣就業展望則為+16%排名第五，而香港就業展望最為謹慎+6%居於末位。