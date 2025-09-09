聯友金屬上市漲1.49倍 高值化金屬鈷粉第4季出貨

快訊

中央社／ 台北9日電

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉廠聯友金屬今天以承銷價50元在創新板上市，早盤攻高至124.5元，勁揚1.49倍。聯友金屬表示，高值化金屬鈷粉第4季可望出貨。

聯友金屬表示，專注於鎢金屬及鈷金屬等高性能材料的回收再製造，目前年出口鎢酸鈉量達2500噸，穩居全球前3大。主要產品鎢酸鈉（Na2WO4），應用於半導體、印刷電路板（PCB）、國防航太、金屬加工與電動車等關鍵產業，為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商，2021年7月成立子公司聯友能源科技，以鈷金屬2次資源循環回收及製造為主要營業項目。

聯友金屬統計，第2季合併營收為新台幣3.49億元，較第1季成長1倍，稅後淨利3836萬元，每股盈餘（EPS）0.91元，主要在於4月起國際鎢金屬報價持續上漲，加上高值化的電池級硫酸鈷正式開始出貨，帶動第2季轉虧為盈。以目前訂單出貨狀況來看，下半年營運可望持續增溫。

聯友金屬表示，下半年展望持樂觀審慎態度，規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。目前金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證，預估第4季首批出貨量約10至15噸規模。

聯友金屬說明，中國為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾8成鎢原料，中國鎢金屬冶煉製造商出口需課徵13%增值稅，加上美國於今年1月1日起對中國鎢製品課徵25%反傾銷稅，中國2月4日起將鎢原料作為反制美國關稅手段，鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，造成今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動新一波鎢金屬價格上漲，截至8月底，國際鎢金屬報價已較年初上漲超過70%。

在鈷金屬方面，聯友金屬指出，剛果是目前鈷金屬出口量第1大國，今年2月剛果政府宣布限制鈷金屬出口4個月後，造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸；剛果6月下旬再度延長鈷金屬出口限制3個月，供需失衡狀況暫難解決。

