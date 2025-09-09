京鼎營收／8月18.20億元創高 檢測設備新產品導入與收購富蘭登挹注

京鼎（3413）8日公布8月營收，達18.20億元，較7月成長9.5%，較去年同期成長12.8%，公司說明，該月營收創新高包含檢測新品與收購富蘭登等挹注。

京鼎累計前八月營收為135.55億元，年增35%。8月營收創新高，京鼎昨提到，第3季有檢測設備新產品導入營收、以及富蘭登的合併營收，整體維持下半年將比今年上半年持平至小幅成長。

京鼎先前受邀鴻海暨轉投資企業主題系列座談並釋出展望，公司強調全球布局完整，目前看待對等關稅影響可控，公司已於台灣、泰國、大陸與美國多點布局，展現供應彈性與應變能力。

京鼎也預告，旗下泰國羅勇廠產品認證通過，今年第2季進入量產階段，產能將逐步開出，預期下半年可完整貢獻。另外泰國春武里廠預計2026年第3季完工。此外，京鼎也看好，檢測設備新專案陸續導入，將有助於下半年營運表現。

SEMI等機構預測，今年全球晶圓廠設備(Wafer Fab Equipment, WFE) 可望溫和成長2-5%，京鼎內部已定調成長超越產業平均，積極搶攻AI與HPC應用推動先進邏輯（GAA、BSPDN）與高階記憶體（HBM、DDR5）設備需求持續成長，也順勢搭上記憶體大廠資本支出復甦需求。

另外，京鼎也觀察，晶片結構與製程複雜度提升，進一步推升蝕刻、薄膜沉積與檢測設備需求。隨著AI應用持續深化，也預期帶動蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵製程設備資本支出擴大。

京鼎目前營運製造據點包含台灣竹南、上海、江蘇，並已新增泰國羅勇廠製造廠區，泰國春武里廠預計2026年第3季完工，新產品導入與小量生產據點包含美國矽谷廠，至於銷售服務與國際採購據點包含台灣、江蘇，以及美國三個據點加州、德州、亞利桑那州。