快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

京鼎營收／8月18.20億元創高 檢測設備新產品導入與收購富蘭登挹注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

京鼎（3413）8日公布8月營收，達18.20億元，較7月成長9.5%，較去年同期成長12.8%，公司說明，該月營收創新高包含檢測新品與收購富蘭登等挹注。

京鼎累計前八月營收為135.55億元，年增35%。8月營收創新高，京鼎昨提到，第3季有檢測設備新產品導入營收、以及富蘭登的合併營收，整體維持下半年將比今年上半年持平至小幅成長。

京鼎先前受邀鴻海暨轉投資企業主題系列座談並釋出展望，公司強調全球布局完整，目前看待對等關稅影響可控，公司已於台灣、泰國、大陸與美國多點布局，展現供應彈性與應變能力。

京鼎也預告，旗下泰國羅勇廠產品認證通過，今年第2季進入量產階段，產能將逐步開出，預期下半年可完整貢獻。另外泰國春武里廠預計2026年第3季完工。此外，京鼎也看好，檢測設備新專案陸續導入，將有助於下半年營運表現。

SEMI等機構預測，今年全球晶圓廠設備(Wafer Fab Equipment, WFE) 可望溫和成長2-5%，京鼎內部已定調成長超越產業平均，積極搶攻AI與HPC應用推動先進邏輯（GAA、BSPDN）與高階記憶體（HBM、DDR5）設備需求持續成長，也順勢搭上記憶體大廠資本支出復甦需求。

另外，京鼎也觀察，晶片結構與製程複雜度提升，進一步推升蝕刻、薄膜沉積與檢測設備需求。隨著AI應用持續深化，也預期帶動蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵製程設備資本支出擴大。

京鼎目前營運製造據點包含台灣竹南、上海、江蘇，並已新增泰國羅勇廠製造廠區，泰國春武里廠預計2026年第3季完工，新產品導入與小量生產據點包含美國矽谷廠，至於銷售服務與國際採購據點包含台灣、江蘇，以及美國三個據點加州、德州、亞利桑那州。

營收 泰國

延伸閱讀

日友8月營收月增17% 京鼎增9%

泰王御准出任總理 阿努廷爭取在野支持 允4個月內解散國會

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 莊詠智公開組披銀

泰國新當選總理每天說粵語 阿努廷：「我是100%中國人後代」

相關新聞

3D IC先進封裝製造聯盟34成員曝光！今成軍有4目的

3D IC先進封裝製造聯盟9日將成立，台積電等超過34家企業合作，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，3DIC聯盟...

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

人生的路上，有人辭官歸故里，有人連夜趕考場，帶領鴻海前進的創辦人郭台銘和接他下一棒的劉揚偉正走在人生不同的跑道上。

六大科技廠 唱旺矽光子…台積喊引領AI系統全面解鎖

台積電、輝達、博通、Google、日月光投控、格羅方德等六大科技廠昨（8）日齊聲唱旺矽光子後市，台積電直言，在矽光子與共...

SEMI全球董事會主席吳田玉：半導體價值鏈重塑 找新定位

國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席暨日月光投控營運長吳田玉昨（8）日表示，未來十年全球半導體營收將突破1兆美元...

蘋果AI攻陸 預期阿里、百度將擴大伺服器建置規模 英業達沾光

彭博報導，蘋果正與大陸兩大雲端巨頭阿里巴巴和百度合作，計劃在年底前透過iOS 26.1或iOS 26.2將Apple I...

這一仗 要扭轉iPhone在大陸的頹勢

華為、小米、vivo、OPPO等大陸非蘋品牌挾「主場優勢」在大陸市場攻城掠地，大舉分食蘋果大陸市占，業界看好，若蘋果能在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。