科技養牛助畜牧場升級 台南酪農業注入新活力

國內畜牧業普遍面臨缺工難題，工業技術研究院與農業部畜產試驗所、經濟部等合作開發國產智慧型電動餵飼車、清糞機器人等設備及相關供應鏈，在台南「八翁酪農區」試用推廣，獲酪農戶不錯評價，也為當地酪農業注入新活力。

位於台南市柳營區的八翁酪農區早年曾是台灣最大酪農專業區，隨著產業轉型及老一代酪農退休，酪農戶數量雖不及全盛時期，但仍有約50家乳牛畜牧場持續經營，在養牛隻約8000到1萬頭，是國內重要鮮乳產地，柳營區也因此獲得「牛乳之鄉」美譽。

園區工程師接棒成農二代 全年無休

實地走訪一趟八翁酪農區，養牛畜牧場林立，大多為集中圈牧式飼養，每家規模大小不同，雖然沒有廣闊草原牧場景色，但仍可看到乳鄉獨特風光。

經營已有30、40年歷史的「八老爺牧場」負責人謝宗霖從父親手中接棒，這位科學園區面板廠設備工程師搖身一變成為「農二代」，為父親白手起家建立起的牧場注入不少新元素，持續生產香氣濃郁優質鮮乳。

「我們家自產鮮乳絕對品質保證」，謝宗霖在記者造訪時端出一杯熱騰騰鮮乳招待，喝起來的口感當然無愧於「牛乳之鄉」口碑。

謝宗霖表示，父親早期原是農政單位的測乳員，因此對經營酪農業產生興趣，決定從嘉義到台南打拚，從6頭牛開始逐漸拓展規模，最多曾飼養約240頭，目前則維持在約200頭左右規模。

謝宗霖說，以前當上班族時還會有休假，但管理畜牧場是每年365天都無法休息的產業，乳牛天天要吃草料，而且每頭牛進食時間不太一樣，隨時都會有牛把頭伸到柵欄外的餵飼道吃草料，畜舍需要有人管理，注意草料及環境整潔，光是這部分的人力成本就是很大的經營挑戰。

推草機器人上線 牛隻不怕吃不到草料

謝宗霖表示，畜舍內的草料堆放在柵欄外的餵飼道，牛隻進食過程會把部分草料愈推愈遠，就吃不到了，以往要靠工作人員巡場，把距離柵欄較遠的草料推近，讓牛群繼續吃，目前他在場內使用的「推草機器人」，可設定時間、路線自動把草料推近柵欄，管理人員還可透過手機連線到機器人上的鏡頭，遠端監看畜舍情況。

為協助畜產業轉型升級，並協助酪農戶面對缺工難題，工研院與農業部畜產試驗所、經濟部等單位合作開發國產智慧型電動餵飼車、清糞機器人等設備，並整合打造出全國產化相關零組件供應鏈。

工研院研發團隊告訴中央社記者，過去酪農業採用進口的推料、擠乳機及吸糞器等設備，規格大多是為荷蘭、法國、丹麥與美國等畜牧大國設計，適用於千頭以上較大規模畜牧場域，但台灣酪農戶大多為數百頭規模，國產智慧協作機具關鍵發展目標，是為酪農戶提供多元化選擇。

工研院指出，與畜試所合作開發的國產智慧電動餵飼車及畜舍清糞機器人，也已安排到國內多家畜牧場試用，獲得不少酪農戶正面評價。

工研院指出，電動餵飼車集供料與推料功能於一身，自動導航與充電功能還能在取代人力需求下，提供少量多餐餵飼模式，有助提高乳牛泌乳量，且有別於傳統機具使用的柴油動力，可減少空氣汙染、降低噪音，及餵飼當下減少對牛隻驚擾。

而清糞機器人造型有如放大版的家用掃地機器人，可設定適用不同場域環境與動線，全程智慧導航、避開牛隻及障礙物，沿路吸除汙穢物後，自行返回母站進行卸載並實施充電，且無須改建牛舍、也不用複雜維護，在狹小通道、濕滑地面與牛群環伺下，依然能完成任務，提升畜舍整潔度。

工研院推國產設備成本減半 盼提高採用意願

工研院研發團隊指出，設備升級可替代大量人力負荷與成本，但所需要的高額資金往往會讓酪農戶卻步，推動國產化設備初估成本約為進口產品的一半，且擁有維修方便優點，可望提高酪農戶採用意願。

「產業升級與現代化，除了自動化設備，畜牧廢水處理也很重要」，謝宗霖表示，八翁酪農區已啟用畜牧糞尿資源化處理中心，不僅減少畜牧污染，還具有沼氣發電、製作有機肥、種植狼尾草拿來當餵飼用草料等功用，早年八翁酪農區水溝常飄出異味，現在已改善許多。

謝宗霖說，酪農產業面對生產成本高漲、人力難尋等挑戰，硬體設備升級轉型雖是提高產業競爭力選項之一，但以目前整體大環境來說，大部分酪農比較關心產業前景大方向，例如在關稅議題動盪影響情況下，來自其他畜牧大國的液態牛乳搶分台灣消費市場，本土酪農是否還有生存空間等。

他說，設備升級動輒需要先投入一大筆資金，除了政府補助，通常還需要貸款，「如果產業發展前景明確，自然能帶動酪農戶投資意願，形成良性循環」。