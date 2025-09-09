創高一波波！科技股掌兵符 台積電ADR、台指期接力攀峰

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

降息預期推升美股四大指數昨夜整齊收高，台股ADR也全面上揚，台積電（2330）ADR連3日收高、再漲1.55%，收247.19美元歷史新高，日月光（3711）ADR飆升9.93%、聯電（2303）ADR漲1.32%，激勵台積電期貨盤後收1,205元、台指期夜盤報24712點，同創新高。9日早盤，9月台指期一開盤即上漲169點、報24,725點，刷新歷史新高紀錄，金融期及電子期也攜手開高。

法人指出，本周台股在降息樂觀情緒，以及國際半導體大展帶動下，科技股有望重掌多頭兵符，並助攻台股再攀新高峰，此外，目前正值8月營收密集公布期，AI要角包括奇鋐（3017）、台光電（2383）、川湖（2059）等營收皆創歷史新高，相關族群散熱、PCB、滑軌有望吸引買盤持續進駐；另，國際航太國防展也將於9月18日至20日舉辦，相關題材可多留意。

ADR 台股 台積電

