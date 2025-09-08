校友給力壯大 AI 世代！東海大學兩周達標募款4,500萬元
在七十周年校慶前夕，東海大學校友以實際行動展現「東海精神」，短短兩周時間，募款金額突破4,500萬元。東海表示，這股力量不僅將催生兩間全新AI PC教室，更將引進全球最尖端的NVIDIA GB200伺服器，讓東海在邁向「超真正的AI大學」願景上，跨出堅實一步。
這場募款由EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄，建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗，以及英業達（2356）創辦人李詩欽共同發起，前管理學院院長王凱立和管院院長曾俊堯，更扮演穿針引線、全力推動的角色。
他們以「七十周年獻禮母校」為號召，迅速凝聚校友力量，林正雄表示，在EMBA校友支持下，短短一周就達標，兩周募得近850萬元，校友總會也響應捐贈650萬元。李詩欽更慷慨捐贈3,000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器。東海AI教室將達到6間，滿足全校師生使用，成為全國最具規模的AI教育場域。
除了三位發起人，金可國際董事長蔡國洲、帆宣科技總經理林育業、禾康消防總經理陳淞屏、林酒店副董事長許美玲、曼黛瑪璉總經理黃玉茹、EMBA傑出校友劉品辰、EMBA113級游志豪、EMBA107級江進助、EMBA101陳建財等校友，也紛紛捐款50萬元以上響應，在短短2周內超過200位校友捐款超過1,500萬元。
這場集體行動，展現東海校友群體的深厚情感與堅定承諾，證明當母校需要，他們必定並肩而立，為新世代學生打造更優質的學習環境。
長年推動AI發展的鄭清和校友，也在此時持續加碼支持。他曾協助打造東海AI中心，這些年已默默投入逾上億元，今年將再投入千萬經費支持多項AI產學合作，以及行之有年的TPR計畫，展現對東海AI教育藍圖的長期承諾。
鄭清和指出，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。
校長張國恩對此表示，校友的支持，不只是金額上的突破，而是對東海願景的最大肯定。他說：「AI不是敵人，而是我們最好的隊友。東海要培養的，不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。校友的慷慨支持，正是幫助我們把教育理念轉化為實際行動的最佳助力。」
張國恩強調，AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。
張國恩進一步指出，七十年來，東海始終走在教育創新的前端，從大肚山麓的相思林徑，到今日的AI教育藍圖，始終堅守「篤信真理」的精神，勇於回應時代挑戰。
他說：「校友們的慷慨支持，不僅是一份獻給母校七十周年的厚禮，更是東海邁向百年大學的新起點。未來，東海將持續以AI為核心驅動力，推動跨域創新，點亮屬於未來的燈火，為台灣、也為世界培養更多能與AI協作、勇於創造的卓越人才。」
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言