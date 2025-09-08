校友給力壯大 AI 世代！東海大學兩周達標募款4,500萬元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
在七十周年校慶前夕，東海大學校友以實際行動展現「東海精神」，短短兩周時間，募款金額突破4,500萬元。東海表示，這股力量不僅將催生兩間全新AI PC教室，更將引進全球最尖端的NVIDIA GB200伺服器，讓東海在邁向「超真正的AI大學」願景上，跨出堅實一步。

這場募款由EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄，建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗，以及英業達（2356）創辦人李詩欽共同發起，前管理學院院長王凱立和管院院長曾俊堯，更扮演穿針引線、全力推動的角色。

他們以「七十周年獻禮母校」為號召，迅速凝聚校友力量，林正雄表示，在EMBA校友支持下，短短一周就達標，兩周募得近850萬元，校友總會也響應捐贈650萬元。李詩欽更慷慨捐贈3,000萬元，專款建置NVIDIA GB200伺服器。東海AI教室將達到6間，滿足全校師生使用，成為全國最具規模的AI教育場域。

除了三位發起人，金可國際董事長蔡國洲、帆宣科技總經理林育業、禾康消防總經理陳淞屏、林酒店副董事長許美玲、曼黛瑪璉總經理黃玉茹、EMBA傑出校友劉品辰、EMBA113級游志豪、EMBA107級江進助、EMBA101陳建財等校友，也紛紛捐款50萬元以上響應，在短短2周內超過200位校友捐款超過1,500萬元。

這場集體行動，展現東海校友群體的深厚情感與堅定承諾，證明當母校需要，他們必定並肩而立，為新世代學生打造更優質的學習環境。

長年推動AI發展的鄭清和校友，也在此時持續加碼支持。他曾協助打造東海AI中心，這些年已默默投入逾上億元，今年將再投入千萬經費支持多項AI產學合作，以及行之有年的TPR計畫，展現對東海AI教育藍圖的長期承諾。

鄭清和指出，校友們的行動匯聚成一股強大能量，使東海不只是追趕潮流，而是成為引領AI世代教育的先行者。

校長張國恩對此表示，校友的支持，不只是金額上的突破，而是對東海願景的最大肯定。他說：「AI不是敵人，而是我們最好的隊友。東海要培養的，不只是懂得使用AI的學生，而是能與AI協作、創造價值的新世代人才。校友的慷慨支持，正是幫助我們把教育理念轉化為實際行動的最佳助力。」

張國恩強調，AI PC教室與GB200伺服器的加入，將使東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。

張國恩進一步指出，七十年來，東海始終走在教育創新的前端，從大肚山麓的相思林徑，到今日的AI教育藍圖，始終堅守「篤信真理」的精神，勇於回應時代挑戰。

他說：「校友們的慷慨支持，不僅是一份獻給母校七十周年的厚禮，更是東海邁向百年大學的新起點。未來，東海將持續以AI為核心驅動力，推動跨域創新，點亮屬於未來的燈火，為台灣、也為世界培養更多能與AI協作、勇於創造的卓越人才。」

東海校長張國恩(左)感謝EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄(右)的支持。東海大學提供
東海校長張國恩(左)感謝EMBA校友會長、富旺集團董事長林正雄(右)的支持。東海大學提供

