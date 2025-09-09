聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶董座徐秀蘭：半導體鏈要掌握關鍵材料

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（8）日表示，全球半導體產業未來的挑戰，不是先進製程或封裝，而是關鍵材料，政府方面應設法鼓勵業界逐漸建立關鍵材料供應，也可以透過國際合作，強強聯手。

她強調，如果對關鍵材料如稀土、稀有氣體等沒有一定的掌握度，可能會讓未來半導體產業發展卡住。

徐秀蘭昨天出席台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）展前記者會，以「關鍵材料．關鍵韌性：打造新世代半導體供應鏈永續基石」為題發表演講，釋出以上訊息。

她表示，台灣在全球半導體產業的地位愈來愈重要，除了產能與技術的競爭，接下來一個新的關鍵點，在於是否掌握部分關鍵材料。這些材料可能很難囤積，例如稀土也是關鍵材料的一部分，產業對其需求量不大，但如果缺乏就無法生產。

徐秀蘭指出，關鍵材料除了稀土等，也包括高介電常數材料、光刻膠添加劑、稀有氣體等，以及碳化矽、鎵等，以碳化矽來說，能提供較大尺寸又較佳成本產品的國家仍屬少數，台灣即是其中之一，全球約九成的鎵掌握在中國大陸手上，對於關鍵材料的掌握度實為重要。

徐秀蘭認為，現在要讓供應鏈很永續，政府方面應要設法鼓勵業界逐漸建立關鍵材料供應，也可以透過國際合作，強強聯手。在關鍵材料自主上，要不就是自己擁有，要不就是掌握策略合作關係，讓整個台灣的半導體業不只要強、要穩，還要永續。

另外，即使掌握關鍵材料，但在產業韌性上，如果遭遇停電、地震等，也可能使得產品無法運送。同時，過去的韌性是成本控制得很低，並可以即時供應，但現在產業可能需要本土化，還要考慮淨零碳排與循環經濟等議題。而在具備韌性的情況下，經濟效率可能會降低、成本提高。

半導體 徐秀蘭

延伸閱讀

SEMI：全球半導體設備市場看增10% 台灣可望倍增

川普以飛機零組件反制陸稀土禁令？俄副總理：準備好向中國飛機供應

川普揚言300%半導體關稅 環球晶為何老神在在？被蘋果指名合作 徐秀蘭揭關鍵

中美晶能源服務事業 擴張

相關新聞

六大科技廠 唱旺矽光子…台積喊引領AI系統全面解鎖

台積電、輝達、博通、Google、日月光投控、格羅方德等六大科技廠昨（8）日齊聲唱旺矽光子後市，台積電直言，在矽光子與共...

SEMI全球董事會主席吳田玉：半導體價值鏈重塑 找新定位

國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席暨日月光投控營運長吳田玉昨（8）日表示，未來十年全球半導體營收將突破1兆美元...

蘋果AI攻陸 預期阿里、百度將擴大伺服器建置規模 英業達沾光

彭博報導，蘋果正與大陸兩大雲端巨頭阿里巴巴和百度合作，計劃在年底前透過iOS 26.1或iOS 26.2將Apple I...

這一仗 要扭轉iPhone在大陸的頹勢

華為、小米、vivo、OPPO等大陸非蘋品牌挾「主場優勢」在大陸市場攻城掠地，大舉分食蘋果大陸市占，業界看好，若蘋果能在...

訊芯、采鈺、上詮搶搭矽光子列車

台積電、輝達等半導體巨頭齊聲唱旺矽光子後市，各大國際指標業者也來台廣結盟，包括訊芯-KY、采鈺、上詮、波若威、眾達-KY...

環球晶董座徐秀蘭：半導體鏈要掌握關鍵材料

半導體矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭昨（8）日表示，全球半導體產業未來的挑戰，不是先進製程或封裝，而是關鍵材料，政府方面應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。