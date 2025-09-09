聽新聞
0:00 / 0:00
環球晶董座徐秀蘭：半導體鏈要掌握關鍵材料
半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（8）日表示，全球半導體產業未來的挑戰，不是先進製程或封裝，而是關鍵材料，政府方面應設法鼓勵業界逐漸建立關鍵材料供應，也可以透過國際合作，強強聯手。
她強調，如果對關鍵材料如稀土、稀有氣體等沒有一定的掌握度，可能會讓未來半導體產業發展卡住。
徐秀蘭昨天出席台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）展前記者會，以「關鍵材料．關鍵韌性：打造新世代半導體供應鏈永續基石」為題發表演講，釋出以上訊息。
她表示，台灣在全球半導體產業的地位愈來愈重要，除了產能與技術的競爭，接下來一個新的關鍵點，在於是否掌握部分關鍵材料。這些材料可能很難囤積，例如稀土也是關鍵材料的一部分，產業對其需求量不大，但如果缺乏就無法生產。
徐秀蘭指出，關鍵材料除了稀土等，也包括高介電常數材料、光刻膠添加劑、稀有氣體等，以及碳化矽、鎵等，以碳化矽來說，能提供較大尺寸又較佳成本產品的國家仍屬少數，台灣即是其中之一，全球約九成的鎵掌握在中國大陸手上，對於關鍵材料的掌握度實為重要。
徐秀蘭認為，現在要讓供應鏈很永續，政府方面應要設法鼓勵業界逐漸建立關鍵材料供應，也可以透過國際合作，強強聯手。在關鍵材料自主上，要不就是自己擁有，要不就是掌握策略合作關係，讓整個台灣的半導體業不只要強、要穩，還要永續。
另外，即使掌握關鍵材料，但在產業韌性上，如果遭遇停電、地震等，也可能使得產品無法運送。同時，過去的韌性是成本控制得很低，並可以即時供應，但現在產業可能需要本土化，還要考慮淨零碳排與循環經濟等議題。而在具備韌性的情況下，經濟效率可能會降低、成本提高。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言