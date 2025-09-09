聽新聞
0:00 / 0:00

這一仗 要扭轉iPhone在大陸的頹勢

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

華為、小米、vivo、OPPO等大陸非蘋品牌挾「主場優勢」在大陸市場攻城掠地，大舉分食蘋果大陸市占，業界看好，若蘋果能在將年底前將Apple Intelligence導入大陸市場，將是扭轉當下局勢的一大關鍵助力，尤其i17系列新機將問世，在AI功能助攻下，更能激勵大陸消費者埋單。

市調機構IDC最新數據顯示，2025年第2季大陸智慧手機市占排行中，華為以18.1%重回銷售冠軍，vivo、OPPO分居第二、三名，小米排行第四，蘋果居第五。業界分析，大陸智慧手機市場出現本土品牌包辦前四名的狀況，主因除國產手機在技術研發與產品創新的成效外，官方補貼政策也助力大陸品牌銷售，蘋果因單價較高，無法享有補貼政策的紅利，只能進行單方面降價來刺激買氣。

華為 蘋果 智慧手機

延伸閱讀

「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

資金重返、成交量飆升 大陸A股強勢反彈創10年新高

銅價上漲預埋伏筆 大陸金九銀十消費旺季與再生材料政策滲透產業鏈

iPhone 17售價凍漲與新色助攻 將爆換機潮…蘋概三王歡呼

相關新聞

六大科技廠 唱旺矽光子…台積喊引領AI系統全面解鎖

台積電、輝達、博通、Google、日月光投控、格羅方德等六大科技廠昨（8）日齊聲唱旺矽光子後市，台積電直言，在矽光子與共...

SEMI全球董事會主席吳田玉：半導體價值鏈重塑 找新定位

國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席暨日月光投控營運長吳田玉昨（8）日表示，未來十年全球半導體營收將突破1兆美元...

蘋果AI攻陸 預期阿里、百度將擴大伺服器建置規模 英業達沾光

彭博報導，蘋果正與大陸兩大雲端巨頭阿里巴巴和百度合作，計劃在年底前透過iOS 26.1或iOS 26.2將Apple I...

這一仗 要扭轉iPhone在大陸的頹勢

華為、小米、vivo、OPPO等大陸非蘋品牌挾「主場優勢」在大陸市場攻城掠地，大舉分食蘋果大陸市占，業界看好，若蘋果能在...

訊芯、采鈺、上詮搶搭矽光子列車

台積電、輝達等半導體巨頭齊聲唱旺矽光子後市，各大國際指標業者也來台廣結盟，包括訊芯-KY、采鈺、上詮、波若威、眾達-KY...

環球晶董座徐秀蘭：半導體鏈要掌握關鍵材料

半導體矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭昨（8）日表示，全球半導體產業未來的挑戰，不是先進製程或封裝，而是關鍵材料，政府方面應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。