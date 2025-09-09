聽新聞
這一仗 要扭轉iPhone在大陸的頹勢
華為、小米、vivo、OPPO等大陸非蘋品牌挾「主場優勢」在大陸市場攻城掠地，大舉分食蘋果大陸市占，業界看好，若蘋果能在將年底前將Apple Intelligence導入大陸市場，將是扭轉當下局勢的一大關鍵助力，尤其i17系列新機將問世，在AI功能助攻下，更能激勵大陸消費者埋單。
市調機構IDC最新數據顯示，2025年第2季大陸智慧手機市占排行中，華為以18.1%重回銷售冠軍，vivo、OPPO分居第二、三名，小米排行第四，蘋果居第五。業界分析，大陸智慧手機市場出現本土品牌包辦前四名的狀況，主因除國產手機在技術研發與產品創新的成效外，官方補貼政策也助力大陸品牌銷售，蘋果因單價較高，無法享有補貼政策的紅利，只能進行單方面降價來刺激買氣。
