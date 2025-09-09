聽新聞
訊芯、采鈺、上詮搶搭矽光子列車

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔／台北報導
矽光子示意圖。 圖／AI生成

台積電、輝達等半導體巨頭齊聲唱旺矽光子後市，各大國際指標業者也來台廣結盟，包括訊芯-KY（6451）、采鈺、上詮、波若威、眾達-KY等都是大廠關鍵夥伴，營運跟著旺。

訊芯是鴻海集團在共同封裝光元件（CPO）重要布局，也與博通合作，並掌握眾多美系客戶。因應地緣政治變化，訊芯積極在越南擴充產能，隨著光收發模組規格陸續升級至800G、1.6T，交換器也提升至102.4T，對新產能建置需求增加，訊芯內部同步強化擴產量能。

業界指出，訊芯與博通合作的CPO封裝架構，朝年底導入ASIC等產品，以滿足高速運算需求。

采鈺與台積電攜手揮軍矽光子商機，業界傳出，雙方將進一步整合矽光子、CPO等技術，有望成為采鈺後續營運的另一個動能。

業界分析，采鈺具備晶圓級光學薄膜製程，能夠往光耦合接收端與發射端的對準、光效能強化以及積體光路（PIC）晶片領域發展，同時將可利用微透鏡（Metalens）增加客戶光傳輸耦合效率。

上詮則是台積電去年首度釋出的矽光子生態系夥伴名單中，唯一入列的光通訊廠，投入CPO業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。

波若威日前傳出首度拿下美系雲端服務供應商（CSP）大單，第一家重量級大客戶為Google，本季開始出貨資料中心光纖套件產品，衝刺高速光收發平台業務動能。

