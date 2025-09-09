聽新聞
電子代工廠8月營收熱

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電子代工大廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布8月業績，以緯穎衝上959.78億元，創新高，月增13.55%，表現最出色；廣達、緯創、英業達則繳出歷年最旺8月的成績單，反映AI伺服器與筆電出貨強勁。

緯穎8月營收959.78億元，月增13.55%，年增198.14%；前八月營收5,719.06億元，創同期新高，年增171.79%。

廣達8月合併營收1,528.07億元，月減3.5%，年增5.26%；前八月合併營收1.3兆元，創同期新高，年增55.18%。廣達統計，8月筆電出貨410萬台，月增10萬台，預估本季筆電出貨量將季增低個位數百分比（1%至3%），全年則可望年增個位數百分比。

廣達表示，目前正值輝達GB200與GB300平台轉換期，由於GB300架構與GB200一樣，將可以順利量產，預期今年AI伺服器出貨高峰將落在第4季。

緯創8月合併營收1,726.42億元，月減9.95%，年增92.21%；前八月合併營收1.26兆元，為同期新高，年增92.64%。緯創原預估，本季PC相關產品出貨持平第2季，目前看來實際出貨優於預期，昨天宣布上調本季PC相關產品出貨將季增個位數百分比。

英業達8月合併營收613.04億元，月增12.65%，年增17.83%；前八月合併營收4,593.36億元，為同期新高，年增17.11%。英業達8月筆電出貨180萬台，月增10萬台，預期本季筆電出貨量將與第2季持平或小幅季減，智慧裝置第3季出貨將季增。

