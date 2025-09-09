聽新聞
蘋果AI攻陸 預期阿里、百度將擴大伺服器建置規模 英業達沾光

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

彭博報導，蘋果正與大陸兩大雲端巨頭阿里巴巴和百度合作，計劃在年底前透過iOS 26.1或iOS 26.2將Apple Intelligence導入大陸市場。業界預期，因應蘋果需求，阿里與百度後續可望加大AI伺服器建置力道與規模，英業達（2356）通吃阿里與百度伺服器代工訂單，成為贏家。

英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大大陸的雲端服務巨頭，包括百度、阿里、騰訊及字節跳動等AI伺服器供應鏈，目前出貨大陸雲端服務供應商（CSP）客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。

英業達更是台灣伺服器代工廠當中，與阿里往來最多的廠商，負責伺服器相關業務。法人看好，隨著阿里推出最新的AI大模型，可望持續擴大雲端服務版圖，加大AI伺服器擴充力道並釋出更多委外代工訂單，英業達同步沾光。

彭博報導，蘋果繼續推進Apple Intelligence在大陸的發布計畫，預計年底前上線。報導稱，蘋果正與阿里和百度合作，計劃在年底前透過iOS 26.1或iOS 26.2將Apple Intelligence導入大陸市場。

報導指出，蘋果正組織大陸的員工對相關功能進行測試，並持續與阿里及其他合作方推進技術落地工作，而且蘋果已將該技術視為即將亮相的iPhone 17系列新機的核心賣點之一。

阿里集團強攻AI，旗下通義千問（Qwen）上周甫宣布推出其最新AI大模型Qwen3-Max-Preview，該模型的參數數量超過1兆，成為該公司迄今為止最大且性能最強的模型。

Qwen3-Max-Preview在多項國際權威基準測試中，超越OpenAI的Claude-Opus 4和Google DeepMind的部分模型，展現出在多語言理解、複雜指令執行和編程能力等方面的領先優勢。

