SEMI全球董事會主席吳田玉：半導體價值鏈重塑 找新定位

國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會主席暨日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（8）日表示，未來十年全球半導體營收將突破1兆美元大關，關鍵在於價值鏈正進入重塑階段，短期挑戰在於滿足先進製程需求，中長期則是如何在地緣政治高度不確定下，選定戰略目標並優化系統。

吳田玉認為，過去40年以美國為核心的「一對多」供應鏈模式正逐漸瓦解，如今各國各有所長，區域安全與AI快速發展加深潛在衝突，「不能期待哪個總統下台後就沒有這件事」，產業必須在新時代找到適合自身的角色定位。

吳田玉昨天出席台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）展前記者會，並以「重塑價值鏈競爭力：半導體產業的下一個十年挑戰與機會」為題發表演講，釋出以上訊息。

他並預告，台灣繼成立CoWoS、矽光子聯盟之後，也將成立電源管理平台，以台灣角度出發，透過上下游強強聯手，示範完整解決方案。他看好，未來二、三年，台灣半導體產業在AI和數據中心的先進製程技術領先優勢不變。

吳田玉強調，在愈複雜的環境，台灣企業自己要更強壯，提出更簡單的解決方案，讓台灣企業和全球半導體產業更強大，讓客戶使用與體驗更簡單，就是台灣半導體產業的「致勝法則」。

吳田玉同時指出，先進製程產能持續擴充，但封裝、測試與材料領域也必須與時俱進，才能掌握AI推動的下一波成長。未來不僅是晶片、封裝與測試的競爭，而要從系統角度出發，布局3DIC、矽光子與電源管理，以降低成本並提升整體價值。

吳田玉認為，台灣擁有完整半導體生態鏈，製造實力領先、設計能量也不錯，但未來仍需快跑前進，並聚焦核心強項。他提到，兩年前成立的CoWoS聯盟與矽光子聯盟已初具雛形，接下來能源管理平台也在規劃中，如何突破下一世代瓶頸將是關鍵。

吳田玉呼籲產業「必須溝通與策略性合作」，以確保台灣在未來十年依舊站穩國際半導體舞台，並持續擴大多元競爭優勢。

SEMICON Taiwan 2025將在明（10）日至12日盛大開展，主辦單位SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸昨日在展前記者會中表示，今年共有約1,200家國內外企業參展，使用4,100個攤位，觀展人數應會上看10萬人，將有200位以上的半導體高階領袖齊聚台灣。