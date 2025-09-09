聽新聞
0:00 / 0:00
創先例…億光電子涉竊LED技術 遭韓開罰
南韓最高法院日前宣判，對涉嫌違反「產業科技保護法」的國內ＬＥＤ大廠億光電子，處以六千萬韓元（約台幣一三一萬元）罰金。這次判決創南韓法院判罰在境內非法使用經竊取獲得的產業技術的海外公司先例。
此案源於二○一六年億光聘用競爭對手首爾半導體的三名前員工，這三人被控在任職期間，透過拍攝或複製等方式，竊取首爾半導體的ＬＥＤ相關商業機密，並在離職後攜至億光。南韓法院根據「雙重處罰原則」起訴三名涉案員工，也將雇主億光一併送審。
億光昨澄清，法院處分僅是認定新進員工入職教育程序未完全符合部分南韓法令，非技術竊取。此外，法院已確認首爾半導體主張的多項資料「並不構成營業秘密」。
韓媒東亞日報報導，南韓最高法院第二部七日表示，已在八月十四日維持下級法院判決，對億光電子開罰六千萬韓元。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言