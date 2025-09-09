聽新聞
創先例…億光電子涉竊LED技術 遭韓開罰

聯合報／ 編譯任君翔、記者籃珮禎／綜合報導

南韓最高法院日前宣判，對涉嫌違反「產業科技保護法」的國內ＬＥＤ大廠億光電子，處以六千萬韓元（約台幣一三一萬元）罰金。這次判決創南韓法院判罰在境內非法使用經竊取獲得的產業技術的海外公司先例。

此案源於二○一六年億光聘用競爭對手首爾半導體的三名前員工，這三人被控在任職期間，透過拍攝或複製等方式，竊取首爾半導體的ＬＥＤ相關商業機密，並在離職後攜至億光。南韓法院根據「雙重處罰原則」起訴三名涉案員工，也將雇主億光一併送審。

億光昨澄清，法院處分僅是認定新進員工入職教育程序未完全符合部分南韓法令，非技術竊取。此外，法院已確認首爾半導體主張的多項資料「並不構成營業秘密」。

韓媒東亞日報報導，南韓最高法院第二部七日表示，已在八月十四日維持下級法院判決，對億光電子開罰六千萬韓元。

