國巨8月合併營收連六月站上百億
被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布8月合併營收107.59億元，為歷年最旺的8月，並且連續六個月站穩百億元大關之上，月增1%，年增4.2%；前八月合併營收852.81億元，較去年同期增加4.97%。
國巨指出，若以美元計價，8月業績持平7月，年增11.27%，前八月營收則較去年同期增加7.31%。國巨昨天股價漲2.5元、收137.5元。
國巨指出，儘管受歐美市場因夏季假期導致工作天數減少影響，集團8月合併營收仍較7月走揚，主要受惠於大陸利基型產品需求成長。
展望未來，儘管地緣政治重大不確定性仍在，惟客戶庫存已達健康水平，國巨審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。
依照國巨先前於法說會釋出的展望，第3季營收估季增低個位數百分比，毛利率及營益率則持續提升，看好AI應用動能並對未來展望保持樂觀，需求主要來自亞洲與美國客戶，特規品產能利用率可望提升至85%。
談到AI蓬勃發展對被動元件市場的助力，國巨認為，AI伺服器需求推動鉭電容與奈米磁性技術電感器銷量強勁，集團並積極拓展AI客戶群。
國巨強調，AI相關產品將是集團未來營收增長的主要驅動力。
