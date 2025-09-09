台達電8月營收連二月創高 AI伺服器電源、散熱系統出貨強勁

電源龍頭台達電（2308）受惠於AI伺服器電源及散熱系統出貨強勁，昨（8）日公布8月合併營收478.6億元，連續兩個月創新高，月增5.4%。外界看好，台達電本季業績有望連兩季改寫新猷。

台達電8月合併營收年增26.7%；前八月合併營收3,362.11億元，年增24.6%。台達電基本面俏，昨天早盤股價衝上745元新天價，終場收平盤726元。累計8月以來，三大法人合計買超5,834張。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，今年營運成長動能主要來自AI領域，尤其超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，AI資料中心需求將是核心成長引擎，看好相關趨勢將延續至明年。

台達電上季首度賺逾半個股本，每股純益5.37元，創單季新高，法人分析，主因AI伺服器電源與資料中心液冷需求強勁，高毛利產品占比提升，加上存貨跌價損失回沖，全面推升獲利。

台達電上半年稅後純益241.78億元，年增53.8%，每股純益9.31元。法人看好，台達電具備機櫃內外完整解決方案，包含Power Shelf、Power Rack、L2A與L2L液冷，台達電已不只是零組件供應商，而是資料中心能源與散熱的關鍵整合者，長期獲利看俏。

外資出具報告指出，由於較高性能AI運算需求加速，輝達Rubin GPU功耗將從B300晶片的1.4kW提升至2.3kW，散熱設計功耗（TDP）提升電源供應器需求，將從2026年第2季開始帶來約30%增量。

外資認為，Rubin GPU提高TDP，是為AI伺服器的超頻應用提供更好的電源供應環境，隨AI伺服器出貨的TDP增加，VR200機櫃的整體電源供應器價值將從先前的6.7萬美元，提高到目前的10.4萬美元。

台達電受惠AI伺服器電源供應器需求強勁，該產品營業利益率約35%至40%，有助提升整體營益率。

法人預期，台達電的AI與資料中心電源產品價格與毛利率較佳，有助提升整體毛利率，且為AI伺服器電源解決方案主要供應商，市占率逾60%。市場估計，台達電2025年營收有望成長至5,085億元，每股純益上看21.6元。

