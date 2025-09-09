聽新聞
遭南韓最高法院罰131萬元 億光：未涉韓廠技術竊取

經濟日報／ 記者籃珮禎任君翔／台北報導

LED大廠億光（2393）電子昨（8）日針對近日遭南韓最高法院處以6,000萬韓元（約新台幣131萬元）罰金案發表聲明，強調判決與公司產品及專利技術無任何關係。

億光澄清，法院之處分僅係認定新進員工入職教育程序未完全符合部分南韓法令，並非外界所指涉的技術竊取。公司指出，法院已確認首爾半導體主張的多項資料「並不構成營業秘密」。

此案源於2016年，當時億光聘用競爭對手首爾半導體的三名前員工。該三名員工被控在任職期間，透過拍攝或複製等方式，竊取首爾半導體的LED相關商業機密，並在離職後攜至億光。南韓法院根據「雙重處罰原則」起訴三名涉案員工，也將雇主億光一併送審。億光辯稱南韓法院無管轄權，但最高法院駁回此主張。

