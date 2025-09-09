聽新聞
中華電3A策略 培育人才

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
因應AI浪潮，中華電信組成新創育成中心孵化InventAI團隊。中華電信／提供
因應AI浪潮，中華電信組成新創育成中心孵化InventAI團隊。中華電信／提供

中華電信（2412）看重人才培育與發展，以「科技賦能」與「社會共育」為核心，推出「AAA人才永續推進器：從科技培力到社會共育」專案，要打造全方位科技賦能生態系，透過「Advance」、「Activate」、「Amplify」三大策略推動人才發展，提升企業韌性、消弭數位落差，攜手各界共創永續未來。

Advance要提升戰力，厚植企業科技底蘊。中華電信指出，成立「AI 2.0企業策略委員會」推動AI全面布局，並為員工量身打造AI學習地圖，涵蓋基礎、進階與專業課程，已開辦226班，逾15,000人次參訓，將科技知識內化為組織體質。

中華電信於主管領導力課程引入科技戰略思維，成功孵化「InventAI團隊」，研發的DeepFlow智慧分析平台榮獲2025台灣精品獎。

Activate是啟發應用，活化科技創新能量。中華電信強調，致力將學習成果轉化為實際應用，自主研發「AI Factory」平台，整合算力與公雲服務，降低AI技術門檻，加速各部門將AI應用於日常營運。已推動智慧法律、智慧人資等超過十個AI專案，有效提升營運效率。更搭配「學習無界計畫」與「學以致用獎」，鼓勵員工學用結合，創造具體績效。

Amplify是要擴大影響，創造科技共好價值，擴大社會影響力、推動數位創新應用。中華電信表示，連續23年推動「數位創新應用系列賽」，累積逾200萬人次，邀請全台學生、新創團隊及社會人士參與，結合產官學界量能、激發跨界創意，扶植產業創新並培育新創人才。更以跨域共學為導向，與東海大學合作開發「AI智慧圖書館員」，提升圖書館服務效率；與台灣大學GMBA合辦「國際業務創新提案競賽」，培育具備國際視野的跨領域人才。

中華電信表示，透過「馨心學堂」專案培育上百位身障者成為數位講師，服務4,000名偏鄉長者，實現弱勢賦能與跨族群共融。中華電信透過科技賦能與社會共育，以因應台灣社會高齡化、城鄉差距與人才斷層等挑戰，朝向「以永續發展為基礎的國際標竿企業」願景邁進。

AI 中華電信 東海大學

