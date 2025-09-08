羅昇旗下資騰科技代理R2D 全球唯一SOI晶圓解決方案Decauto

羅昇（8374）8日宣布，旗下資騰科技將於台北國際半導體展，攜手法國R2D Automation推廣其代表性設備Decauto。這款設備為全球唯一的SOI（絕緣層上覆矽）晶圓剝離解決方案，具備高度自動化設計與精密控制機制。

隨著電動車、自駕技術、AI與高速通訊需求持續升溫，SOI晶圓的重要性日益提升。資騰為R2D在台策略合作夥伴，憑藉在地化的設備裝機與製程整合能力，串連完整資源，協助客戶快速導入SOI製程。

羅昇強調，經過業界量產驗證，SOI晶圓剝離解決方案能有效降低製程中晶圓破片、缺陷或厚度不均等問題。而資騰科技此次參展，同時展示VOCs液化回收系統、Fractilia FAME 300、液體即時監控平台與臭氧水設備等四大先進製程與綠色創新應用。

羅昇8月合併營收3.99億元、年減0.2%，累計前八月合併營收達31.12億元、年增47%，續創歷年同期新高。

資騰科技總經理陳國榮說，SOI晶圓剝離解決方案不只材料創新，更是推動AI晶片、電動車、自駕技術的核心驅動力。Decauto在國際市場上被充分驗證，已被廣泛採納為OI製程的標準解決方案。透過資騰的在地化支援，將可協助台灣晶圓廠加速導入SOI技術，進而提升台灣半導體在全球供應鏈中的戰略地位。

Decauto以其專利的自動化設計與精密控制機制，能在晶圓剝離過程中同時兼顧穩定性、良率與一致性。它不僅確保製程過程中不會產生重大缺陷，還能提升矽或碳化矽晶圓的使用效率，在量產中維持一致的良率水準，滿足高品質SOI晶圓的要求。

在SOI製程中，晶圓剝離（Split）步驟極具挑戰性，需精密控制貼合均勻度與剝離力道，一旦失衡，極易導致晶圓破片、缺陷或厚度不均，直接影響最終良率與製程穩定性。Decauto具備高度自動化設計，為業界經過量產驗證、穩定供應SOI製程的標準解決方案。