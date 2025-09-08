快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

羅昇旗下資騰科技代理R2D 全球唯一SOI晶圓解決方案Decauto

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

羅昇（8374）8日宣布，旗下資騰科技將於台北國際半導體展，攜手法國R2D Automation推廣其代表性設備Decauto。這款設備為全球唯一的SOI（絕緣層上覆矽）晶圓剝離解決方案，具備高度自動化設計與精密控制機制。

隨著電動車、自駕技術、AI與高速通訊需求持續升溫，SOI晶圓的重要性日益提升。資騰為R2D在台策略合作夥伴，憑藉在地化的設備裝機與製程整合能力，串連完整資源，協助客戶快速導入SOI製程。

羅昇強調，經過業界量產驗證，SOI晶圓剝離解決方案能有效降低製程中晶圓破片、缺陷或厚度不均等問題。而資騰科技此次參展，同時展示VOCs液化回收系統、Fractilia FAME 300、液體即時監控平台與臭氧水設備等四大先進製程與綠色創新應用。

羅昇8月合併營收3.99億元、年減0.2%，累計前八月合併營收達31.12億元、年增47%，續創歷年同期新高。

資騰科技總經理陳國榮說，SOI晶圓剝離解決方案不只材料創新，更是推動AI晶片、電動車、自駕技術的核心驅動力。Decauto在國際市場上被充分驗證，已被廣泛採納為OI製程的標準解決方案。透過資騰的在地化支援，將可協助台灣晶圓廠加速導入SOI技術，進而提升台灣半導體在全球供應鏈中的戰略地位。

Decauto以其專利的自動化設計與精密控制機制，能在晶圓剝離過程中同時兼顧穩定性、良率與一致性。它不僅確保製程過程中不會產生重大缺陷，還能提升矽或碳化矽晶圓的使用效率，在量產中維持一致的良率水準，滿足高品質SOI晶圓的要求。

在SOI製程中，晶圓剝離（Split）步驟極具挑戰性，需精密控制貼合均勻度與剝離力道，一旦失衡，極易導致晶圓破片、缺陷或厚度不均，直接影響最終良率與製程穩定性。Decauto具備高度自動化設計，為業界經過量產驗證、穩定供應SOI製程的標準解決方案。

良率 晶圓廠

延伸閱讀

志聖、均豪與均華聯盟5週年 營收年複合成長6.83%

SEMI：全球半導體設備市場看增10% 台灣可望倍增

崇越：將發表全台獨家藍寶石單晶基板 解高階封裝難題

台股科技商品 站前段班

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產...

南科態金材料結合成大推碳化矽新品 搶占半導體商機

南科態金材料科技研發成功應用碳化矽及氮化鋁(AlN)陶瓷基板專利技術，與成大半導體學院洽談合作政府計畫案，後天10日受邀...

億光電子涉嫌竊取產業技術 遭南韓法院開罰成外企首例

南韓最高法院宣判，對涉嫌違反該國「產業科技保護法」的台灣發光二極體（LED）製造商億光電子，處以6,000萬韓元罰金。這...

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長...

SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表...

美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。