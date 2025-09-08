快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

南科態金材料結合成大推碳化矽新品 搶占半導體商機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新開發碳化矽晶圓。圖／態金材料科技提供
新開發碳化矽晶圓。圖／態金材料科技提供

南科態金材料科技研發成功應用碳化矽及氮化鋁(AlN)陶瓷基板專利技術，與成大半導體學院洽談合作政府計畫案，後天10日受邀在台北國際半導體展說明展示。態金材料科技研發長陳冠維指出，相關技術已成熟、月產30萬片以上碳化矽晶圓沒問題。

輝達新一代Rubin處理器傳出矽中介層材料將由矽轉換成碳化矽，激勵台灣半導體相關碳化矽產業鏈升溫。陳冠維指出，新進程已將碳化矽晶圓及氮化鋁陶瓷基板減薄至100微米以下，且可同時進行微鑽孔與微溝槽加工，解決傳統高成本、低產能問題，為國內SiC產業點燃了一線曙光。

陳冠維表示，全球功率半導體市場因價格產能出現前所未有激烈廝殺，各大廠都陷入生存轉型困境。傳統碳化矽切割技術，晶圓減薄及化學機械研磨耗時，態金將藉獨家開發的「雷射輔助微粒子珠擊」專利製程解決，與成大、合作廠商開發新設備。

目前碳化矽多只能製造6吋、8吋碳化矽晶圓，減薄至100微米以下須數10小時長時間處理，態金卻能在數分鐘內就減薄至100微米甚至更薄、同時進行微鑽孔與微溝槽加工，成為電動車、再生能源、伺服器與高速運算領域關鍵材料，這些優勢也將成為台灣廠商和中國競爭者差異化重點。

陳冠維說，相關技術突破不僅克服傳統雷射出現的裂紋、熱影響區、熔渣噴濺、塞孔等加工瓶頸，機械研磨或化學蝕刻高成本、低產能問題，更能減少次表層損傷，而且能應用至IC封裝製程中介層、再分佈層，甚至有取代ABF載板潛力，大幅提升高效能IC熱設計功耗與溫控能力，矽光子共封裝及高功率運算(HPC)晶片而言，是重大突破。

新開發碳化矽晶圓。圖／態金材料科技提供
新開發碳化矽晶圓。圖／態金材料科技提供
氮化鋁(AlN)陶瓷基板使用新技術減薄。圖／態金材料科技提供
氮化鋁(AlN)陶瓷基板使用新技術減薄。圖／態金材料科技提供

成大 矽晶圓 半導體

延伸閱讀

成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產

南科直達市中心只要15分 北外環四期完成公聽會拚2027通車

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產...

南科態金材料結合成大推碳化矽新品 搶占半導體商機

南科態金材料科技研發成功應用碳化矽及氮化鋁(AlN)陶瓷基板專利技術，與成大半導體學院洽談合作政府計畫案，後天10日受邀...

億光電子涉嫌竊取產業技術 遭南韓法院開罰成外企首例

南韓最高法院宣判，對涉嫌違反該國「產業科技保護法」的台灣發光二極體（LED）製造商億光電子，處以6,000萬韓元罰金。這...

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長...

SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表...

美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。