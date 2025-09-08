中華電跨足兒少數位閱讀 FunPark平台獲獎

中華電信今天宣布，子公司智趣王數位科技營運「FunPark童書夢工廠」，推動數位教育普及，獲文化部第49屆金鼎獎「數位出版類—數位創新獎」，為台灣電信業首度奪得國家級出版獎項。

「FunPark童書夢工廠」與國內外多家出版社合作，館藏超過6000本童書、繪本與有聲故事，內容涵蓋語言、文化、知識、文學、科普等多元主題，是台灣本土開發的兒童數位閱讀平台。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信積極推動數位文化創新，FunPark是為兒少打造的學習天地，得獎代表努力不僅獲市場肯定，更獲國家級獎項的專業認證。

智趣王董事長林文智則強調，FunPark的誕生，象徵中華電信集團重視兒少數位閱讀與教育平權，將持續結合科技，拓展多元內容，陪伴孩子快樂學習與健康成長。

智趣王總經理單淑娟則表示，FunPark自上線以來，依據孩子需求與家長回饋持續優化服務。未來也將拓展更多元內容，深化與教育單位及出版社合作，成為推動兒少數位閱讀的重要合作對象。