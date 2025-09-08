快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

中華電跨足兒少數位閱讀 FunPark平台獲獎

中央社／ 台北8日電

中華電信今天宣布，子公司智趣王數位科技營運「FunPark童書夢工廠」，推動數位教育普及，獲文化部第49屆金鼎獎「數位出版類—數位創新獎」，為台灣電信業首度奪得國家級出版獎項。

「FunPark童書夢工廠」與國內外多家出版社合作，館藏超過6000本童書、繪本與有聲故事，內容涵蓋語言、文化、知識、文學、科普等多元主題，是台灣本土開發的兒童數位閱讀平台。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信積極推動數位文化創新，FunPark是為兒少打造的學習天地，得獎代表努力不僅獲市場肯定，更獲國家級獎項的專業認證。

智趣王董事長林文智則強調，FunPark的誕生，象徵中華電信集團重視兒少數位閱讀與教育平權，將持續結合科技，拓展多元內容，陪伴孩子快樂學習與健康成長。

智趣王總經理單淑娟則表示，FunPark自上線以來，依據孩子需求與家長回饋持續優化服務。未來也將拓展更多元內容，深化與教育單位及出版社合作，成為推動兒少數位閱讀的重要合作對象。

董事長 中華電信

延伸閱讀

中華電戲劇投資傳捷報

超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上

中華電獲選亞太氣候領袖

去年設永續發展委員會 國泰醫院今年出版首部永續報告書

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產...

南科態金材料結合成大推碳化矽新品 搶占半導體商機

南科態金材料科技研發成功應用碳化矽及氮化鋁(AlN)陶瓷基板專利技術，與成大半導體學院洽談合作政府計畫案，後天10日受邀...

億光電子涉嫌竊取產業技術 遭南韓法院開罰成外企首例

南韓最高法院宣判，對涉嫌違反該國「產業科技保護法」的台灣發光二極體（LED）製造商億光電子，處以6,000萬韓元罰金。這...

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長...

SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表...

美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。