志聖、均豪與均華聯盟5週年 營收年複合成長6.83%

志聖、均豪和均華合組G2C+聯盟滿5週年，據志聖統計，聯盟市值增加近4倍，營收年複合成長率約6.83%。志聖總經理暨均豪和均華執行長梁又文表示，先進製程設備市場倍增，是巨大挑戰也是巨大的機遇。

志聖、均豪和均華今天共同舉行媒體交流會，志聖指出，2020年成立G2C+聯盟主要是因應客戶要求，過去5年合作綜效明顯。

志聖表示，除工程人力擴增，透過緊密跟隨客戶，掌握客戶技術發展藍圖，大幅提升產品開發成功率以及開發效率。

志聖指出，G2C+聯盟成立以來，市值自新台幣143億元攀升至688億元，增加近4倍；營收自84億元，增至117億元，年複合成長率約6.83%。

梁又文說，G2C+聯盟成立時連CoWoS還不太清楚，到2023年之後有各式各樣先進製程設備，市場不只是倍增，對於聯盟是巨大的挑戰也是巨大的機遇，要用實力抓住這一契機。

志聖表示，人工智慧（AI）需求持續擴大、AI的HDI需求成長，以及持續開發新站點與關鍵客戶，是未來營運成長動能。

均豪指出，半導體營收比重已逾50%，並持續穩定向上提升。隨著先進封裝及再生晶圓市場規模擴大，樂觀看待營運可望同步成長。

均華對於下半年營運展望樂觀，預期下半年營收表現可望優於上半年。因應AI及高效能運算（HPC）帶動的強勁需求，將積極投入研發及強化產能。