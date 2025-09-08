快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

志聖、均豪與均華聯盟5週年 營收年複合成長6.83%

中央社／ 台北8日電

志聖均豪和均華合組G2C+聯盟滿5週年，據志聖統計，聯盟市值增加近4倍，營收年複合成長率約6.83%。志聖總經理暨均豪和均華執行長梁又文表示，先進製程設備市場倍增，是巨大挑戰也是巨大的機遇。

志聖、均豪和均華今天共同舉行媒體交流會，志聖指出，2020年成立G2C+聯盟主要是因應客戶要求，過去5年合作綜效明顯。

志聖表示，除工程人力擴增，透過緊密跟隨客戶，掌握客戶技術發展藍圖，大幅提升產品開發成功率以及開發效率。

志聖指出，G2C+聯盟成立以來，市值自新台幣143億元攀升至688億元，增加近4倍；營收自84億元，增至117億元，年複合成長率約6.83%。

梁又文說，G2C+聯盟成立時連CoWoS還不太清楚，到2023年之後有各式各樣先進製程設備，市場不只是倍增，對於聯盟是巨大的挑戰也是巨大的機遇，要用實力抓住這一契機。

志聖表示，人工智慧（AI）需求持續擴大、AI的HDI需求成長，以及持續開發新站點與關鍵客戶，是未來營運成長動能。

均豪指出，半導體營收比重已逾50%，並持續穩定向上提升。隨著先進封裝及再生晶圓市場規模擴大，樂觀看待營運可望同步成長。

均華對於下半年營運展望樂觀，預期下半年營收表現可望優於上半年。因應AI及高效能運算（HPC）帶動的強勁需求，將積極投入研發及強化產能。

志聖 營收 均豪

延伸閱讀

SEMI：全球半導體設備市場看增10% 台灣可望倍增

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產

達興材半導體接單旺

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產...

億光電子涉嫌竊取產業技術 遭南韓法院開罰成外企首例

南韓最高法院宣判，對涉嫌違反該國「產業科技保護法」的台灣發光二極體（LED）製造商億光電子，處以6,000萬韓元罰金。這...

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長...

SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表...

美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預...

主權AI熱潮驅動資料中心轉型 台廠迎AI伺服器新商機

資策會產業情報研究所（MIC）於9/8-9/9舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。