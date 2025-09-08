快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長期布局。圖／資策會提供
在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長期布局。他建議台廠未來不一定要關注先進製程，可以從日歐的路線來尋找商機。

資策會產業情報研究所（MIC）於8日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會。會上針對在美國關稅戰下，資通訊產業的衝擊與因應進行研議。

潘建光表示，未來三年全球半導體產業仍面臨多重壓力：一是美國政策可能影響各國半導體政策規畫；二是主流高科技產品可能因美國市場不確定性，面臨銷售壓力；三是政策與市場交互影響之下，前瞻科技的發展策略與布局面臨高度壓力。

潘建光指出，台灣半導體業者未來面臨三條路線的選擇：一是依循美國主導路線，在既有AI資料中心領域持續深耕或擴大，目前已具市場規模，然而已逐漸瀕臨紅海競爭環境；二是滿足中國大陸本土內需市場需求，然而風險是會受到美國的管制與抵制；三是選擇不確定性較高但有潛力的日本與歐洲市場，尤其是相對於美國或中國大陸。而台廠擅長的先進晶片設計能量可彌補歐盟與日本的產業短板，不過，此條路線需要較長時間的耕耘。

潘建光進一步對本報表示，先進製程其實就是做美國生意，跟隨美國路線。但如果拋開最先進製程，其實仍有很多發展空間，比如車用電子或機器人，可以使用次一級製程。又或者採用其他記憶體模組與其他封裝方式等方案做搭配，這些都不一定需要用到先進製程。

潘建光認為，中國大陸其實低調漸進排除日歐產品，但現階段同時又需要跟日歐合作，整體而言處於既競爭又合作，目前東南亞地區會是這些大國緩衝區，中日歐可以跳脫美國的直接管制在該地區直接合作。

在川普關稅政策下，供應鏈重組與投資議題成為廠商關注議題。資策會資深產業顧問林柏齊分析，ICT產業因應川普政府對各國實施差別關稅，以及強化轉運反規避條款等配套措施，上游零組件移轉壓力勢必加劇，企業的唯一解方就是分散製造、彈性運籌，不能再單打獨鬥，供應鏈上下游必須合作發展智慧製造聚落。全球資通訊產業將從過往以中國大陸為世界工廠的模式，轉向形成中國大陸、東南亞、中北美三大完整供應鏈聚落，以滿足不同的市場需求。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年認為，目前台灣在關稅談判進度上，要對美關稅完全歸零很困難，因為對美開放市場的話，可能會面臨加入世界貿易組織以來最大的開放幅度，同時也會引起其他貿易夥伴如日本不悅，對於加入區域貿易組織CPTPP不利。這些都是當前政府需要仔細思量考慮。

資策會產業情報研究所（MIC）於8日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會。會上針對在美國關稅戰下，資通訊產業的衝擊與因應進行研議。記者黃雅慧／攝影
