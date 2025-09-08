三星在台推新平板 陳啓蒙：台灣市場銷量回溫年增5%

三星今天在台推出新平板，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，台灣平板市場今年首度回溫，截至7月銷量約年成長5%，銷售額成長近15%，三星為台灣Android平板市場第1名。

三星今天在台推出新一代Galaxy Tab S11系列平板，陳啓蒙受訪時表示，三星觀察台灣整體平板市場，受惠於AI應用趨於完整、疫情期間裝置已屆換機週期，今年截至7月整體平板銷售量約成長5%、銷售額成長近15%，尤其在旗艦機種成長力道大。

他指出，三星平板在消費市場是台灣Android平板市場第1名；B2B方面，三星在台灣醫療院所領域坐穩領導地位，未來目標持續拓展教育市場。

至於手機市場，他觀察，Z Fold7、Z Flip7摺疊機上市銷售狀況，目前整體Z系列銷售量年成長10%，銷售額成長50%；其中，Galaxy Z Fold7貢獻大，於整體摺疊機種銷售中占近57%，於上市一個月銷售量為前代同期2倍。

在各家投入摺疊市場下，三星目前居於領導地位，在台摺疊機市占率近80%。三星預估，2025年台灣整體手機市場狀況，銷售量約略持平，銷售額約成長10%，預期各家將回歸品牌力競爭。

穿戴市場方面，他表示，今年截至7月台灣整體穿戴市場呈現衰退狀況，然而三星逆勢成長，穿戴銷售較去年同期成長近3成。