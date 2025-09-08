快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

印能營收創單月新高 並獲工程界諾貝爾獎肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
印能研發的第四代EvoRTS真空高壓高溫系統。圖／印能提供
印能研發的第四代EvoRTS真空高壓高溫系統。圖／印能提供

製程解決方案大廠-印能（7734）今日公告8月營收為2.59億元，月增2.74%，年增75.28%，創單月營收新高，主因晶圓大廠積極擴充先進封裝產能，帶動相關設備投資熱潮。印能也宣布，所研發的「第四代EvoRTS真空高壓高溫系統」榮獲有「工程界諾貝爾獎」美譽的2025年度R&D 100 Awards全球百大科技研發獎。

R&D 100 Awards由美國權威期刊《Research & Development》（R&D Magazine）主辦，自1963年創立以來已有超過60年歷史。該獎項素有「工程界諾貝爾獎」與「創新界奧斯卡獎」之譽，每年從全球範圍評選出100項最具創新性和影響力的技術發明。在EvoRTS同組競賽的發明之中，全球僅有15項技術獲獎，印能是唯一來自亞洲的企業，其餘均來自國家實驗室、政府研究機構或一流學府，凸顯印能之技術已達與國際頂尖研發單位比肩的水準。

印能所研發的「第四代EvoRTS真空高壓高溫系統」是RTS系列新一代機型，其主要功能是將助焊劑殘留去除與空洞消除等流程同時整合於單一爐中，透過最佳化的溫度與壓力實現溶解、擴散與擾動機制，簡化製程並提升效率。這種無殘留、無空洞的工藝，大幅強化先進 AI 晶片封裝的可靠性，並加速生產週期、降低成本，且可達到節省水、能源與氣體資源的目的。更重要的是，該系統創新地免除了傳統繁複的清洗與後處理步驟，大幅提升製程效率以及封裝良率。

印能董事長洪誌宏表示，在小晶片（Chiplet）先進封裝中，高溫熔焊扮演關鍵角色。由於晶片微縮與堆疊密度提高，凸塊間距已縮小至20微米以下，若接合不完全，將導致電性不良與良率下降。高溫熔焊可讓錫膏或銅柱充分熔融並與基板形成穩固金屬間化合物，確保訊號導通與機械強度。同時，這層金屬接合還能提供高效導熱路徑，避免AI與HPC晶片在高功耗運作下出現熱聚集或翹曲失效。

然而，傳統封裝迴焊中使用的助焊劑與底部填膠工藝，也為Chiplet先進封裝帶來材料殘留難題。迴焊後殘留的助焊劑可能阻礙Underfill底填膠流動並侵蝕接合介面，晶片周圍溢出的底填膠甚至會沿晶片側壁爬至背面，影響後續鍵合，這些殘留物不但增加製程複雜度與風險，更會削弱封裝的可靠性。

針對封裝的難題，印能提供先進封裝製程的整合解決方案，研發出完整設備組合來解決氣泡、翹曲、高溫熔錫接合及散熱四大痛點。其中，印能開發的EvoRTS系統承襲VTS卓越除泡能力的同時，透過優化熱流程與氣流控制，還能針對迴焊助焊劑殘留與底填膠爬膠進行特殊處理。

展望後勢，市場對高效能製程解決方案的需求持續升溫。印能憑藉提供先進封裝製程的整合解決方案，已在先進封裝領域展現領導地位，隨著AI、HPC與異質整合應用快速成長，印能將受惠於相關訂單持續擴大，為公司營運注入強勁動能。

晶片 高溫 諾貝爾獎

延伸閱讀

維田切入CoWos設備供應鏈 明年業績看俏

李長榮發表先進半導體製程濕式配方 全方位滿足半導體、AI 等產業需求

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

崇越：將發表全台獨家藍寶石單晶基板 解高階封裝難題

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產...

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長...

SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表...

美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預...

主權AI熱潮驅動資料中心轉型 台廠迎AI伺服器新商機

資策會產業情報研究所（MIC）於9/8-9/9舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會...

環球晶：半導體競爭轉向材料及韌性 台灣要強穩永續

SEMICON Taiwan將於9月10日登場，今天舉辦展前記者會。半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體產業的競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。