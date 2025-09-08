維田切入CoWos設備供應鏈 明年業績看俏

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）8日宣布攜手旗下智連工控，切入先進封裝（CoWoS）設備市場。由維田提供工業電腦、HMI人機介面、伺服器及運動控制器等硬體，智連則專注在半導體工廠與設備自動化軟體，雙方攜手推出的專用控制器將在明年起出貨，初期規模約200至300套，可望帶動業績明顯成長。

維田董事長李傳德表示，智連過去三年深耕工廠與設備自動化，已在12吋晶圓廠完成驗證，藉由維田硬體補強厚度與可靠度，提升雙方的整體競爭力。兩家公司將先鎖定CoWoS製程，並同步開發CoPoS應用，明年下半年開始測試，2027年放量。

智連總經理黃俊盛指出，該公司現有營收九成來自專案，產品僅占一成，隨著控制器切入先進封裝，營收結構將逐步推進至「專案與產品各半」。控制器嵌入式電腦主要由維田供應，初期量能200至300套即可推動營收成長。智連目前在台灣市占率不到0.05%，初期目標是達到4.3%。

李傳德強調，隨著智連加入，維田不僅能加快進入半導體設備市場，藉由完整的工業電腦產品線，包括Gateway、Box PC、人機介面及伺服器等，配合軟體方案，提供半導體廠更具彈性的解決方案。隨著2026至2027年新產品放量，維田與智連在半導體設備營收將跳躍式成長。

