生成式AI帶動ASIC自研潮 閎康檢測需求同步升溫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
半導體檢測大廠閎康（3587）公布8月營收為4.8億元，較去年同期成長10.5%，月增1.04%，累積前8月營收35.67億元，較去年同期成長5.95%，主要成長能來自先進製程開發帶動材料分析（MA）以及相關測試晶片對於故障分析（FA）需求。

閎康表示，半導體業正加速邁向2奈米、3奈米等最先進製程節點，新一代製程導入環繞閘極（GAA）電晶體架構，封裝型式亦往異質整合封裝發展。這些技術雖大幅提升晶片性能與密度，同時也令晶片結構與製造複雜度驟增，良率與可靠度面臨更嚴峻的挑戰。

面對製程微縮以及封裝型式改變伴隨而來的新瑕疵模式與變異因素，晶圓廠愈發倚重外部獨立實驗室協助，透過MA找出製程與材料問題，並以FA定位晶片缺陷來改善良率。身為台灣最大的半導體檢測實驗室，閎康憑藉一條龍的分析服務和深厚技術經驗，在先進製程、先進封裝的開發過程中扮演關鍵角色。

閎康進一步指出，生成式AI熱潮引爆全球算力需求， AI加速器晶片市場正呈現爆發式成長，各大雲服務業者（CSP）將資本支出集中於高階GPU與自製ASIC晶片上。然而為了提升效能，並降低對GPU的依賴，Google、Meta、AWS 等北美雲端巨擘紛紛投入自研 AI 專用晶片（ASIC）。根據TrendForce最新研究指出，AI伺服器需求激增正加速美國主要CSP開發自有ASIC，每隔1～2年就推出新版本。

由於GPU效能提升快速，ASIC設計迭代亦有加速之趨勢，亦更加積極採用先進製程。作為半導體檢測龍頭，閎康多年深耕MA/FA/RA技術，建置了先進分析設備，包括PHEMOS-X平台、TEM、FIB等，使其有能力滿足CSP客戶對高階AI晶片嚴苛驗證的需求，成功掌握此波AI加速器自研浪潮帶來的市場機會。

整體而言，在先進封裝與系統技術協同最佳化（STCO）的概念之下，製程與封裝型式將同時加速演進，AI產業的軍備競賽，也推動加速器與先進製程的需求。閎康憑藉領先的分析設備與多年累積的檢測經驗，正站在這波產業變革的核心位置；隨著AI應用持續拓展，MA/FA/RA需求將持續攀升，可望為閎康營運提供長期且穩健的成長動能。

AI 晶片 閎康

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產...

關稅致半導體業承壓 資策會專家：台廠可在美先進製程外探索其他路線

在地緣政治影響下，半導體產業前景備受關注，資策會產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長...

SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表...

美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預...

主權AI熱潮驅動資料中心轉型 台廠迎AI伺服器新商機

資策會產業情報研究所（MIC）於9/8-9/9舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會...

環球晶：半導體競爭轉向材料及韌性 台灣要強穩永續

SEMICON Taiwan將於9月10日登場，今天舉辦展前記者會。半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體產業的競...

