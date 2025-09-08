快訊

環球晶董座徐秀蘭：半導體發展須強化韌性與永續 才能立足全球

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）今天舉行展前記者會，SEMI 全球董事會董事環球晶圓集團董事長暨執行長徐秀蘭出席致詞。記者胡經周／攝影
國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）今天舉行展前記者會，SEMI 全球董事會董事環球晶圓集團董事長暨執行長徐秀蘭出席致詞。記者胡經周／攝影

環球晶董事長徐秀蘭今日出席SEMICON Taiwan 2025展前記者會時指出，全球供應鏈局勢正快速變動，台灣半導體產業若要持續壯大，必須跳脫過去單靠低成本與規模經濟的韌性模式，轉而追求在地化（localization）、淨零碳排（net zero）、循環經濟，以及從 Just in Time 轉向 Just in Case 的新思維。她坦言，這樣的轉型將提高成本並降低效率，但卻是確保供應鏈安全的必要條件。

徐秀蘭說，全球市場正期待供應鏈逐步在地化，並強化關鍵材料自主化，以避免受制於國際政治與供應瓶頸。這其中政府與業界都扮演重要角色：政府應推動政策，鼓勵台灣生產不可或缺的關鍵材料，尤其是對環境影響重大的溫室氣體及高汙染化學品的替代品；同時，產業界也積極投入研發，例如再生光阻劑、再生 IPA（異丙醇）等循環利用技術，展現了產業在永續發展上的決心。

針對未來半導體產業的方向，徐秀蘭提出四大重點：

材料自主率提升 — 關鍵材料必須自製，或透過策略合作掌握來源。

永續整合 — 透過綠色製程與循環經濟，降低對環境的衝擊。

國際合作與競合 — 自主研發的同時，也要深化與全球夥伴的合作。

政策與人才支持 — 政府政策引導與人才培育，將是產業「強、穩、永續」的基石。

她指出，台灣半導體過去在成本控制與效率上具備優勢，但隨著外部環境挑戰日益嚴峻，未來的競爭力將取決於能否兼顧自主研發、供應鏈韌性與永續發展。

徐秀蘭表示，半導體不僅是台灣經濟的命脈，更是全球科技發展的核心。唯有透過長期投入研發、確保供應鏈穩健並落實永續，台灣才能在國際舞台上持續發揮舉足輕重的影響力。

