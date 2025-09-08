SEMI全球理事主席吳田玉：供應鏈不確定因素 不要期待換總統就能改變

SEMI全球董事會執行委員會主席、同時也是日月光集團營運長吳田玉今日在SEMICON Taiwan 2025展前記者會表示，AI雖帶來龐大成長機會，也同時加深了全球產業與安全利益的衝突，供應鏈的「複雜度與不確定性」將成為不可逆的新常態（New Norm）。他強調，供應鏈的不確定性絕不可只換個總統就會改變，在不可逆的趨勢下，台灣必須善用相對完整且維持先領先的半導體生態鏈，做出正確取捨並抓住關鍵機會。

吳田玉並點名台包括自動化、3D IC異質整合、矽光子與CPO及能源管理四大領域，是台灣可以超前布署為未來AI應用延伸做好準備的新領域 。

吳田玉表示，台灣的半導體製造、設計、封測與ODM雖非全方位完整，但已構成相對完整的生態鏈，這是台灣得以與時並進、發揮優勢的基礎。未來的競爭必須聚焦於選擇性的領域，並透過系統整合與跨界合作，形成更具多元性的競爭優勢。

他分析，目前台灣在AI數據中心的先進製程上領先全球約三年，這一優勢在未來兩至三年仍將持續。台灣應趁勢加碼投資，積極拓展新客戶並加速新技術研發，以牢牢把握AI帶來的契機。吳田玉舉例，日月光與產業夥伴正積極推動先進封裝、矽光子平台與能源管理技術，期望因應高速運算時代下的結構性挑戰。

「未來的關鍵不只是效能，而是如何用更高效率將能源與運算資源送到需要的地方。」吳田玉指出，這正是台灣可以結合既有優勢，例如CoWoS、3D IC、矽光子與能源管理，逐步攻克新世代的瓶頸。

他強調，企業不可能在所有領域都最強，因此「強強聯手」至關重要。台灣應先在本土生態系統中整合成功，再把簡單有效的解決方案推向國際市場，從研發、晶圓、封測到ODM，展現整體系統競爭力。

台灣作為國際半導體協會的重要成員，吳田玉也呼籲，台灣必須透過有效溝通與策略性合作，與美、日、韓、歐洲、中國及印度等市場保持良好互動，確保台灣在全球價值鏈重塑的進程中維持長期競爭力。

他說：「台灣必須善用現有生態鏈，進行選擇性投資，攜手全球夥伴，在AI時代的新常態中打造多元且持續的競爭優勢。」

過去產業常著眼於「量」，但未來競爭的核心將是「價值」。隨著全球半導體營收在2030年前有望突破一兆美元，真正關鍵在於「誰能在重塑的價值鏈中取得最高價值」，企業必須重新盤點自身定位與合作能耐。

至於台灣應做好什麼準備，吳田玉說，未來十年的特徵是「挑戰與機會並存」。短期內，AI與Hyperscaler帶動的先進製程需求火熱，相關投資熱度不減，但同時也帶來後續衝擊。她提醒，企業不能因AI先進封裝爆紅而忽略傳統封裝、測試與材料的長期需求，否則將顯得短視。

吳田玉呼籲產業應一方面全力擴充先進製程產能，把握當前商機，另一方面也要超前部署，為未來AI應用的延伸做好準備，包括自動化、矽光子、能源管理等新領域。

談到中長期挑戰，他指出，地緣政治的不確定性將使客戶規模愈來愈大，也更精明，並尋求簡單高效的解決方案。面對此局，台灣企業必須「選擇性地」制定戰略目標，而非盲目追逐所有市場。

他進一步說，未來競爭不再僅限於晶片、封裝、測試或材料單一環節，而是「從整體系統優化出發」。新摩爾定律下，3D IC、矽光子與能源管理將成為制高點，產業需在這些領域強化競爭優勢，才能持續提升性價比與全球影響力。

最後吳田玉強調，複雜環境不可避免，但台灣半導體若能堅持「自身更強大、方案更簡單」兩大原則，並在價值鏈重塑中搶得先機，將有機會在下一個十年持續保持關鍵地位。