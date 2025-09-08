美維持MAGA對抗或轉向溫和 決定2030全球半導體格局

資策會產業情報研究所（MIC）8至9日舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日預測後全球化時代的半導體產業格局。

產業顧問潘建光分析，川普2.0施政仍有高度不確定性，政策變動將影響產業長期布局。未來三年全球半導體產業仍面臨多重壓力：一，美國政策可能影響各國半導體政策規畫；二，主流高科技產品可能因美國市場不確定性，面臨銷售壓力；三，政策與市場交互影響之下，前瞻科技的發展策略與布局面臨高度壓力。在美國企業與民生發展雙重壓力之下，美國會維持MAGA對抗路線或轉向溫和修正友盟關係，將對半導體產業的中長期布局產生重大影響。

展望中長期全球半導體產業樣貌，資策會MIC分析MAGA對抗、溫和修正兩種情境，進一步預測對全球半導體產業的影響。從半導體區域發展來看，如果維持MAGA對抗路線，美國仍將優先確保最先進技術，以及充足的先進晶圓產能，建立完整的供應鏈聚落，且關鍵產品須在美生產；中國大陸將致力於脫美並發展自主核心能力，如核心電子元器件、高端通用晶片與基礎軟體強化，同時強化FinFET製程的產能供給、加速材料設備自主性與建立自主應用生態系，並拓展南方國家影響力；日本將面臨赴美投資與在地發展的兩難，同時需面對中國大陸在材料與設備的競爭壓力。

MAGA路線將提高對歐美關係的不確定性，影響歐盟與中國大陸的關係走向，連帶影響雙邊在車用與工業用半導體領域的競合關係；南韓將可能受到美國影響其本土先進製程與高階記憶體的發展，難以擺脫美國主導，也無法發展出較完整的供應鏈聚落。

然而，若未來美國政府轉向溫和修正路線，資策會MIC預測，美國將有機會開放先進技術自有競爭，並僅確保有限的在地先進晶圓產能，對供應鏈聚落也會採取鼓勵投資策略、續推友盟近岸委外。中國大陸會以時間換取發展空間、逐步提升供應鏈自主，並藉成熟產能談判，爭取先進晶片，同時透過跨國合作，爭取更多半導體空間。

日本會將主力放在發展次世代技術，小量維持最先進製程，並與美國合作AI創新應用、與美歐共同因應中國大陸的競爭威脅；歐盟有機會與美國合作新興應用、協同發展車用與工業用，持續吸引美商赴歐投資，不過與中國大陸的關係將轉趨微妙；南韓將可延續高階記憶體龍頭地位，且先進製程有望備選，同時將吸引歐美供應商前往投資。即使如此，各國仍將逐漸朝向強化自有供應鏈的方向發展，而非仰賴各國專業分工的傳統生態系。

資策會MIC指出，無論何種情境，全球半導體競爭合作關係都將走向區域化，且跨國競爭日趨激烈。短期美國將主導AI伺服器、AI PC與AI手機等先進晶片，中國大陸主攻AI應用、電動車與綠能的自主發展，日本與歐盟發展如車用與工業用等特殊應用，長期來看殊途同歸，各國面臨激烈競爭。

展望未來半導體產業發展，美國依舊是市場龍頭，且掌握先進AI晶片的科技主導力，讓半導體產業始終籠罩在美國政策的影響之下。由於半導體投資與研發皆需提早布局，且有高昂的沉沒成本，面對川普2.0的不確定性與後川普時代的路線變數，無論企業策略是布局國際或鎖定利基，半導體業者皆須審思且適時調整，如何妥善選擇跨國合作、競爭優勢與產業定位，皆是全球企業的關鍵考量與長期挑戰。

資策會MIC產業顧問潘建光表示，台灣半導體業者的未來面臨三條路線的選擇。一、依循美國主導路線，在既有AI資料中心領域持續深耕或擴大，目前已具市場規模，然而已逐漸瀕臨紅海競爭環境；二、滿足中國大陸本土內需市場需求，然而風險是會受到美國的管制與抵制；三、選擇不確定性較高但有潛力的日本與歐洲市場，尤其是相對於美國或中國大陸，台灣廠商擅長的先進晶片設計能量可彌補歐盟與日本的產業短板，然而此條路線需要較長時間的耕耘。面對後全球化趨勢，台灣企業如何在有限資源情況下選擇最有利的路線，將是中長期發展的決勝關鍵。