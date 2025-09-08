主權AI熱潮驅動資料中心轉型 台廠迎AI伺服器新商機

資策會產業情報研究所（MIC）於9/8-9/9舉辦第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，8日聚焦全球各國主權AI意識崛起，驅動資料中心市場成長，以及為台廠帶來新商機。

「主權AI」已與國力密不可分，各國為了確保AI關鍵資源與決策權掌握在本國，並能在安全、經濟、文化語境上自主發展，除了加速制定政策，也積極發展符合在地資料規範的AI模型與生成式AI應用。

目前最積極投資算力的國家為美國、韓國、新加坡，歐盟的投資總額也僅次於美國，沙國與阿聯酋更著重於資料治理與在地化應用。

產業顧問魏傳虔表示，不同國家對主權AI硬體的需求與資源優勢有所差異，據此衍生出多種市場，提供台灣產業更多可切入的利基點。須關注主權AI熱潮正在改變未來資料中心的營運模式與型態，同時促使專攻AI算力租賃的新興雲端服務商NEO/GPU Cloud崛起，為臺廠帶來新商機。

各國布局主權AI算力是驅動全球伺服器市場成長的關鍵之一。資策會MIC表示，2025年全球伺服器市場為1,432萬台，成長5.6％，預估2026年全球伺服器市場為1,498萬台，成長4.5%，除了受惠於主權AI熱潮，雲端服務商、科技巨頭與Neo Cloud廠商皆加大採購AI伺服器、AI訓練與推論需求的成長影響，皆使得AI伺服器需求持續提升，2024年AI伺服器出貨占比約23%，預估2029年將接近四成，達38.4%。

關注不同類型AI伺服器的出貨占比，預估2025年AI伺服器占整體28.23%，中低階、客製化AI伺服器占23.3%、高階AI伺服器占4.93%，隨著AI推論需求未來幾年將只增不減，對中低階、客製化AI伺服器的需求勢必增長，預估2029年中低階、客製化AI伺服器出貨占比將達31.95%、高階AI伺服器占6.45%。

資策會MIC指出，主權AI熱潮促使AI資料中心轉變，產業顧問魏傳虔提出三大趨勢。一，各國部署高階算力的重點，聚焦在AI超級電腦與算力叢集，其中美國即為AI超級電腦算力的主要布局者。面對液冷、電源系統配置複雜度的提升，一體化監測架構已成為AI資料中心的標配；二，AI晶片算力快速增長，以及機櫃密度持續升高，使得引進液冷技術成為AI資料中心的重要變化，並以直接晶片（DLC）為採用主流，散熱業者在既有液冷的架構之下，積極提升解熱能力；三，因應AI機櫃大量供電需求與減少電力轉換耗損，資料中心將換裝高壓直流（HDVC）設備，提升能源效率與整合綠電，且各區域積極發展散熱、電源設備供應在地化，正吸引歐洲、美國、亞洲龍頭企業積極布局。

除了AI資料中心型態的轉變，資策會MIC指出，主權AI熱潮將為台廠帶來新商機。主要為全新型態的雲端服務商NEO/GPU Cloud正在崛起，NEO Cloud提供專為AI打造的AI算力租賃，在北美、歐洲與亞太區域各有25家以上的業者發展中。