MIC：因應匯率關稅 資通訊供應鏈須發展智慧製造聚落

面對匯率與關稅挑戰，資策會產業情報研究所（MIC）今天表示，ICT（資通訊）產業上游零組件移轉壓力將加劇，企業不能單打獨鬥，必須合作發展智慧製造聚落；面對不同市場，未來將形成中國、東南亞、中北美3大完整供應鏈聚落，企業布局缺一不可。

資策會MIC今天舉辦「38th MIC FORUM Fall—馭變：科技主權全球新局」年度研討會。

資策會MIC資深產業顧問兼主任林柏齊指出，ICT產業因應川普政府對各國實施差別關稅、強化轉運反規避條款等配套措施，上游零組件移轉壓力勢必加劇，企業的唯一解方就是分散製造、彈性運籌，不能再單打獨鬥，供應鏈上下游必須合作發展智慧製造聚落。

林柏齊直言，全球資通訊產業將從過往以中國大陸為世界工廠的模式，轉向形成中國大陸、東南亞、中北美等3大完整供應鏈聚落，以滿足不同的市場需求。

林柏齊分析，ICT產業在台灣、中國大陸以外的製造基地選擇，主要有成本、運籌、市場與政治等4大導向。成本方面，越南、印尼的人力成本與對等關稅相對較低，為生產消費性商品的優先選擇基地；運籌方面，泰國、馬來西亞具備基建與海運樞紐的優勢，且鄰近的新加坡為東南亞資料中心據點也是重要拉力；市場方面，以印度為代表，其印度製造政策邊際效果遞減，轉向推動上游供應鏈，對供應本土市場的消費產品較具誘因。

林柏齊表示，政治導向方面，台灣主要電子製造廠商均已赴美設廠或評估赴美設廠，除了AI伺服器在美產能明顯成長，原先受惠於近岸外包的墨西哥，廠商將與美國整合評估，進行整體產能與供應鏈規劃。

對於台廠主要ICT產品在全球各區域的產能變化，資策會MIC表示，2025年伺服器在美國、中南美產能占比有上升趨勢，筆電、桌機與手機在中國大陸產能占比持續下降，在東南亞、中南美產能占比上升。

至於2025年至2029年台廠產能占比變化，資策會MIC預測，東南亞仍為台灣電子製造廠的生產基地首選；惟伺服器在美國製造的比重明顯看漲，其中，AI伺服器估由15%成長至30%，整體伺服器由10%成長至20%。

展望2026年市場前景，林柏齊表示，關稅隱憂導致市場信心不足與通膨疑慮上升，預估全球主要ICT產品出貨微幅成長，AI伺服器表現亮眼，出貨量可望達457萬台、成長12.9%；整體伺服器預估出貨量1498萬台、成長4.5%；筆電出貨量1.8億台、成長2.9%；桌機出貨量6840萬台、成長1.5%；智慧型手機出貨12.4億台、成長1.5%。

林柏齊強調，2026年將是驗證「+USA」供應鏈管理的關鍵年，美國232條款對資通訊產業影響重大，雖實施細節與管制配套尚未明朗，產業已先行評估至海外與赴美布局，2026年勢必更考驗業者跨國營運的能耐。