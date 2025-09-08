快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

吳田玉：未來2至3年台灣在AI和數據中心先進製程領先

中央社／ 台北8日電

SEMI全球董事會執行委員會主席、日月光半導體執行長吳田玉今天表示，未來10年全球半導體價值鏈將重塑，未來2至3年，台灣半導體產業在人工智慧（AI）和數據中心的先進製程技術領先，優勢不變。

吳田玉指出，除了先進封裝CoWOS、矽光子、自動化外，台灣也要規劃能源管理平台，這些是台灣在重塑價值鏈中可做的長期準備。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展將於10日至12日盛大開展，論壇今天率先起跑，今年展會以「世界同行 創新啟航」（Leading with Collaboration.Innovating with the World）為主軸，預計吸引56個國家、超過1200家企業、逾4100攤位參展，17個國家館參與，創下歷史新高。

SEMICON Taiwan 2025展前記者會下午舉行，吳田玉表示，在越複雜的環境，台灣企業自己要更強大，提出更為簡單的解決方案，如此讓台灣企業和全球半導體產業可強大，讓客戶使用與體驗更簡單，就是台灣半導體產業的「制勝法則」。

展望未來10年半導體產業的挑戰、機會與變化，吳田玉表示，未來10年，全球半導體業營收可超過1兆美元，關鍵在於，價值鏈會進入重塑階段。

觀察短期挑戰，吳田玉指出，半導體業要滿足全球供應鏈先進製程需求，台灣產業可利用現在先進製程制高點，藉由人工智慧（AI）應用強勁趨勢擴大訂單外，也要讓傳統封裝測試材料等產品與時俱進，跟上下一波AI後的成長腳步，例如自動化、矽光子（CPO）、CoWoS先進封裝、電源管理等技術。

中長期來看，吳田玉表示，半導體業要如何在地緣政治不確定下，選定戰略目標，因為客戶越來越大、越來越精明，台灣企業和供應鏈的戰略目標，從系統優化角度投資研發創新與產能，擴大既有競爭優勢。

觀察全球格局變化，吳田玉分析，過去全球半導體價值鏈以美國為核心，其他國家多處於支援角色，如今，各國各有所長，一對多的互補互惠關係，受到區域安全與實力消長的影響質變，加上AI快速發展，加深潛在利益衝突，互補互惠關係更加複雜及不確定性，成為不可逆的趨勢。

展望台灣的機會與挑戰，吳田玉表示，台灣擁有相對完整的半導體生態鏈，為競爭要與時並進，聚焦最具競爭力的領域，形成更多元整體的競爭優勢。

吳田玉表示，未來2至3年，台灣半導體產業在AI和數據中心的先進製程技術領先，優勢不會變，台灣廠商占有先機，應掌握契機爭取更多生意，SEMI在台灣成立先進封裝CoWOS平台、矽光子平台，未來規劃能源管理平台，這些是台灣在重塑價值鏈中可做的長期準備。

吳田玉指出，台灣必須善用完整的半導體生態系統，審慎選擇有利的投資策略與合作平台，從台灣生態系中展現簡單的解決方案給全世界，在全球重塑價值鏈的過程中，強化整體多元競爭力，台灣可持續有效的溝通與策略合作，這是確保台灣未來10年持續領先的關鍵。

平台 半導體 吳田玉

延伸閱讀

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

貿聯布局光學互連商機 與SENKO、ficonTEC三方合作

大訊新液冷技術、助力數據中心升級 機架背板冷卻器節能三到五成

台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產

相關新聞

環球晶：半導體競爭轉向材料及韌性 台灣要強穩永續

SEMICON Taiwan將於9月10日登場，今天舉辦展前記者會。半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體產業的競...

均豪衝刺半導體設備市場 今年相關營收可望成長逾三成

均豪（5443）董事長陳政興8日表示，受惠於再生晶圓CMP設備進入大量出貨期，今年上半年均豪個體半導體設備占營收比重已超...

志聖工業搶攻 AI 封裝商機 多元應用布局未來十年成長

志聖（2467）今日攜手G2C+聯盟舉辦半導體展前記者會，志聖提到，志聖工業不僅是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設...

均華聚焦先進封裝設備 打造倍數成長新動能

均華（6640）專注於先進封裝設備市場有城，今上半先進封裝出貨所創的營收，已經占整體營收逾八成比重。

Dyson 發表兩款創新吸塵器 V16 主攻旗艦、PencilVac 顛覆輕巧

全球科技公司Dyson日前於德國柏林舉行新品發表會，揭曉迄今最大規模的科技創新成果。Dyson創辦人James Dyso...

志聖帶頭 G2C+聯盟五週年 研發團隊已逾500人

志聖（2467）帶頭號召的G2C+聯盟五週年，志聖今年已邁入60年，依據志聖說明，迄今研發團隊已逾500人達到570人規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。