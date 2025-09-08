vivo X Fold5推限定色「青松」 強攻折疊機市場

在vivo台灣積極爭取下，8日宣布推出X Fold5限定新色「青松」，於指定通路限量販售，建議售價52,990元，不僅為市場注入全新話題，也為喜愛摺疊機的消費者帶來更多風格選擇。面對智慧型手機市場激烈競爭，vivo持續以多元產品布局回應消費者需求，同步推出中階機型vivo V60 Lite，提供更多價格帶與功能選擇，讓消費者在換機時可依需求挑選最適合的產品。

X Fold5熱銷 引爆摺疊換機潮 開啟大摺時代

vivo X Fold5自上市以來銷售持續亮眼，迅速掀起高階摺疊旗艦熱潮。vivo調查顯示，X Fold5的購買族群多來自高端智慧型手機用戶，顯示市場對摺疊旗艦的接受度已顯著提升。消費者青睞X Fold5的主因，包括大螢幕帶來的沉浸體驗、多工操作的高效便利與專業攝影的卓越表現，以及首次體驗摺疊手機的新鮮感；體驗店推出的預購優惠更進一步促成購買。整體而言，X Fold5兼具功能亮點與創新體驗，並透過優惠活動則有效推升購買意願，展現vivo在高階市場的差異化優勢。隨著市場新機接連登場，帶動整體換機潮，vivo以X Fold5及多款產品線提供消費者更多選擇，滿足不同需求，穩固高階市場版圖，並延續摺疊旗艦熱潮。

X Fold5推出「青松」限量新色 展現vivo綠意美學與高端旗艦品味

X Fold5「青松」限量新色延續頂尖規格，搭載超耐用摺疊結構、旗艦效能、蔡司專業影像系統，並提供多工高效的摺疊體驗。新色靈感源自青松常綠之姿，呈現低調卻深邃的綠色調，透出自然光影般的層次與質感。「青松」將自然美學與尖端科技結合，讓每一次展開都宛如開啟一件藝術品，彰顯使用者獨特品味。

vivo台灣總經理陳怡婷表示：「vivo始終以消費者需求為核心，我們觀察到台灣市場對摺疊手機的關注度非常高，vivo看準時機，在最適切的時間點推出X Fold5。亮眼的銷售成績強化vivo對摺疊機市場的信心，也激勵我們持續為V粉爭取更多回饋與福利。此次推出的青松限量色，不僅是色彩上的突破，更象徵vivo誠意回應台灣市場需求的重要一步。」

vivo官方體驗店購機回饋最高享36,880元 多重優惠輕鬆入手

即日起至9月30日，vivo X Fold5「青松」將於全台官方體驗店、官方商城、指定電商通路同步限量開賣，更攜手三大電信推出一系列購機方案及加碼優惠，並於9月18日正式上市，最高回饋達36,880元，再享購機多重優惠，超值好康V粉趕緊手刀搶購！