三星推出Galaxy Tab S11系列 搶攻平板市場商機

在數位學習與行動辦公已成日常的時代，兼具大螢幕與便攜性的平板，成為校園與職場的必備神器。三星看準市場需求，宣布在台推出Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite：Galaxy Tab S11系列具備頂尖效能，以輕薄設計、新一代S Pen與創新AI應用，讓工作與創作如虎添翼；Galaxy Tab S10 Lite價格親民並集結星粉喜愛的10.9吋大螢幕、完善AI與隨附S Pen，化身生活中的得力助手。

Galaxy Tab S11系列共推出Galaxy Tab S11 Ultra、Galaxy Tab S11兩款機型，以及薄霧灰、薄岩銀雙色選擇，多元容量，建議售價NT$23,990起。Galaxy Tab S10 Lite推出酷玩灰、潮炫銀、出色紅三款顏色，8+256GB及6+128GB容量選擇，單機建議售價NT$11,900起。預計9月19日起，於全台三星智慧館、三星商城及各大通路陸續上市。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「Galaxy Tab S系列以頂尖規格、實用S Pen以及豐富的Galaxy AI應用，深受市場肯定，銷售持續穩健。輕薄化是智慧型裝置的未來趨勢，今年，我們將極致纖薄工藝導入旗艦Galaxy Tab S11系列，並承襲一貫卓越的創新底蘊，助力使用者事半功倍。此外，觀察三星在台平板銷售輪廓，學生族群約占兩成，顯現平板在校園生活中的重要性，我們同步引進Galaxy Tab S10 Lite滿足其學習與娛樂需求。期盼上述兩款新品，為平板市場注入活水，持續締造銷售佳績。」

Galaxy Tab S11系列：極致生產力輕薄隨行 異地辦公不設限

Galaxy Tab S11 Ultra以極致工藝打造，具備5.1mm纖薄機身，手感大幅提升，並首度於Galaxy Tab導入3奈米處理器，效能毫不妥協；搭配5.2mm超窄螢幕邊框，隨享沉浸式視覺盛宴。全系列均搭載Dynamic AMOLED 2X螢幕，峰值亮度達1,600尼特，無論室內或戶外，都能享受清晰生動的視覺效果。

盒裝隨附的S Pen，是創作人士的靈感紀錄利器。Galaxy Tab S11系列S Pen全新升級，六角形筆身設計提供更舒適穩固的握持感受；創新錐形筆尖支援更大傾斜角度，操作更精準，將創意思維完美呈現。新增便利貼功能，可在Samsung Notes上記錄突發的創意或代辦事項。此外，更支援Goodnotes、Clip Studio Paint、LumaFusion及Notion等豐富第三方應用程式，不論筆記、繪圖、影片剪輯到專案規劃，Galaxy Tab S11系列都能全力應援大展身手。

Galaxy Tab S11系列具備完善的創新AI應用。使用者只需長按側鍵，即可啟用Gemini，透過跨APP秒到位功能，以語音指令輕鬆執行跨應用程式的複雜任務；例如在線上會議中，若同事分享長篇報告而來不及閱讀，即可指示Gemini幫忙整理重點並直接存入Samsung Notes。Gemini Live還能分享相機或螢幕畫面，為生活中各式情境提供即時回饋；結合超大螢幕，全面釋放AI潛力。