中華電信跨界開創新篇章 旗下FunPark童書夢工廠奪金鼎獎

中華電信（2412）子公司智趣王數位科技營運的「FunPark童書夢工廠」，專為0至15歲兒少打造的多螢數位閱讀與學習平台，結合內容與科技創新，推動數位教育普及，榮獲文化部第49屆金鼎獎「數位出版類—數位創新獎」殊榮，彰顯其在推動兒少閱讀上的卓越成果，也創下台灣電信業首次奪得國家級出版獎項的歷史時刻，開創電信服務跨界文化教育的新篇章，展現中華電信在科技創新與文化推廣上的雙重領先。

「FunPark童書夢工廠」定位為「孩子的專屬數位圖書館」，與國內外多家出版社合作，館藏超過6,000本童書、繪本與有聲故事，每月持續更新，內容涵蓋語言、文化、知識、文學、科普等多元主題，是台灣最具規模與深度的兒童數位閱讀平台之一。

FunPark平台整合電子書、有聲書與影片等數位形式，打破線性閱讀模式，將故事轉譯為融合文字、圖片、聲音與動態的互動閱讀體驗，實現「看、聽、動」一體化。同時，依年齡提供學習計畫，搭配分齡分類與AR技術，不僅讓孩子在趣味中學習，也幫助家長快速找到合適的內容，成為親子共讀的重要幫手。支援多螢跨裝置使用，可延伸至電腦與電視，提升家庭閱讀的便利與深度。

文化部金鼎獎評審表示，FunPark得獎的原因在於其「針對不同年齡層提供明確的學習計畫，並精心挑選上架作品；導入AR技術增添學習趣味性，且平台依年齡與類別精細分類，方便搜尋。並支援iOS 11.0與Android 7.0以上裝置，還可透過HDMI轉接頭連接電腦與電視，進一步擴大可及性，提升使用體驗。」這充分展現了FunPark在數位創新與可及性上的突破。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信一直以來積極推動數位文化創新，FunPark是我們為兒少打造的專屬學習天地。這次得獎代表我們的努力不僅獲得市場肯定，更獲得國家級獎項的專業認證。

智趣王董事長林文智強調，FunPark的誕生，是中華電信集團重視兒少數位閱讀與教育平權的重要里程碑。我們將持續結合科技，拓展多元內容，陪伴孩子快樂學習與健康成長。

智趣王總經理單淑娟表示，FunPark自上線以來，依據孩子需求與家長回饋持續優化服務。未來也將拓展更多元內容，深化與教育單位及出版社合作，成為推動兒少數位閱讀的重要夥伴。

為慶祝FunPark榮獲金鼎獎殊榮，中華電信表示，特別於網路門市獨家推出「FunPark童書夢工廠」限時優惠，每月僅需88元（原價149元，需綁約一年），以最親民的價格推廣數位閱讀，讓優質內容走進更多家庭，落實全民共享的閱讀願景。

同時，中華電信也將數位內容延伸至MagiWatch兒童智慧手錶。MagiWatch內建FunPark平台，讓孩子隨時隨地收聽故事、快樂學習；同時具備定位與守護功能，讓家長安心陪伴，實現「教育、成長與安全一次到位」，現在申辦精采5G月繳599元（36期）手錶0元帶回家，加碼FunPark童書夢工廠前3個月免月租，體現中華電信在家庭數位生活服務的全方位布局。

中華電信強調，除持續深耕電信產業，也致力推動文化普及與數位創新。此次FunPark的獲獎不僅是集團在數位出版領域的重要成就，更象徵中華電信長期實踐「科技賦能文化」的承諾。展望未來，中華電信將持續整合內容、平台與智慧裝置，打造兼具教育價值與社會影響力的數位生態圈，引領台灣電信產業從基礎建設走向文化創新；同時，FunPark也將以兒少為核心，拓展更多元與國際化內容，鞏固在兒童數位閱讀與教育應用市場的領導地位，與全民一同邁向更美好的數位生活。