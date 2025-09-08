晶睿25周年家庭日攜千名員工 見證全壘打王林智勝榮耀引退
晶睿（3454）歡慶25周年，本月5日於臺北大巨蛋，邀請員工、眷屬以及全球夥伴，共同觀賞味全龍隊中華職棒史上全壘打王林智勝的引退賽。晶睿帶領千名員工前進應援專區，揮舞25周年毛巾熱情加油，在感動與歡呼聲中，與傳奇球星一同寫下難忘回憶；球賽當晚味全龍安排重量級歌手蕭敬騰熱力開唱，現場氣氛沸騰，也象徵企業邁向下一個25年所蓄積的磅礡動能與嶄新里程。
晶睿通訊總經理廖禎祺表示，在這個具有紀念意義的特別活動，很高興邀請員工與他們的家人，以及全球夥伴出席家庭日，共襄盛舉經典賽事，家庭是每位同仁最強大的後盾，透過難得時刻，凝聚團隊、展現熱情，攜手迎向下一個25年。
這次引退賽主角林智勝，對棒球夢的追求是堅持求勝，從不放棄，正如同晶睿在安防領域堅持的專業承諾。林智勝長年支持偏鄉原民棒球發展，亦與晶睿秉持的關懷、信賴等價值不謀而合，是公司實現社會共融的最佳詮釋。
晶睿亦邀請並贊助偏鄉小學棒球隊進場觀賽，讓孩子們近距離感受職業賽事的熱血活力，啟發勇敢追夢的信念，讓球賽不僅充滿激情，也承載溫度。適逢公司年度全球夥伴高峰會，集邀全球百位經銷商一同感受活力滿滿的企業文化。
走過四分之一世紀，晶睿從早年打造硬體安防設備，如今轉型提供AI智慧安防與雲端服務的領先品牌，公司核心目的始終不變，致力成為最值得信賴的智慧安防品牌，打造更安全的社會。未來25年，晶睿將持續以科技創新，守護環境，讓美好的未來，從今天開始。
