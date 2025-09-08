AIr 驅動需求 五大企業 SSD 品牌廠營收季增12.7%

根據TrendForce最新調查，2025年第2季NVIDIA（輝達） Blackwell平台規模化出貨，以及北美CSP業者持續擴大布建general server，皆帶動enterprise SSD需求顯著成長，前五大品牌廠營收合計逾51億元，季增12.7%。然而，DDR4的短缺和主控IC載板的交期延長，導致enterprise SSD普遍供不應求，也牽動各廠商第2季的市占比例和營收表現。

TrendForce表示，未來enterprise SSD的市場競爭將圍繞在三個關鍵，包括由AI驅動的技術迭代，和中國大陸本土業者崛起對國際大廠的衝擊，以及供應商須同時維持眾多新舊產能，供需失衡可能成為常態，精準的產能規劃和供應鏈管理，將是廠商獲利關鍵。

分析前五大enterprise SSD品牌廠第2季營收表現，Samsung憑藉產品在北美市場的廣泛應用，加上未受到DDR4短缺衝擊，承接了大量急單，營收接近19億美元，維持和前一季相同水準，市場龍頭地位穩固。

營收排名第二的SK Group（含SK hynix和Solidigm），主要得益於大容量SSD需求全面回溫，以及與北美關鍵CSP客戶的合作訂單翻倍增長，單季營收衝破14.6億美元，季增高達47.1%，成長動能最強。

Micron第2季營收逾7.8億美元，季減7.9%，排名維持第三名。由於該公司下半年部分大容量產品的驗證與放量進度稍微落後，可能影響未來的營收成長幅度。

Kioxia第2季營收季增32.5%，達7.5億美元，市占也穩步提升至13.7%，排名第四。該公司成長關鍵在於Hybrid Bonding技術領先業界，這項技術已成為透過高速傳輸實現AI應用的必要條件。

SanDisk第2季enterprise SSD出貨位元持續增加，營收為2.1億美元，季減8.2%。SanDisk全力衝刺次世代產品開發，並迎來SK hynix加入其HBF（High Bandwidth Flash）研發陣營，透過結盟提升技術實力。