快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

志聖工業搶攻 AI 封裝商機 多元應用布局未來十年成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
志聖攜手G2C+聯盟舉辦半導體展前記者會。記者尹慧中/攝影
志聖攜手G2C+聯盟舉辦半導體展前記者會。記者尹慧中/攝影

志聖（2467）今日攜手G2C+聯盟舉辦半導體展前記者會，志聖提到，志聖工業不僅是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設備領域均有深度參與的業者，更在AI伺服器上游供應鏈扮演關鍵角色。隨著美系雲端大廠持續上修資本支出，志聖已將自身定位於AI封裝浪潮的核心推手，準備迎接下一波高速成長循環。

志聖提到，築基60載，正迎來轉型關鍵時刻。創立於1966年的志聖，從烤箱與PCB設備起家，如今已成為半導體先進封裝鏈的重要一環，並透過G2C聯盟，在林口、新竹、台中佈局據點，就近服務晶圓代工（Foundry）與封裝測試（OSAT）客戶，深耕台灣西部「黃金廊道」完整供應鏈。

隨著AI技術逐步邁入「感知、生成、推理、實體」四階段，先進封裝成為推動摩爾定律延續的關鍵。法人提到台積電2022年至2026年的產能擴張顯示，AI測試、CoWoS與SoIC的年均成長率分別高達80%、80%與100%。這意味著設備供應商若能跟上製程迭代速度，將同步受惠。

志聖強調，從隨著2012跟隨國際大廠開發先進封裝設備後，先進封裝技術不斷演進。設備精度需求不斷提高，2025年上半年先進封裝營收已占40%，近五年有10倍成長。看好AI應用的發展，加上本就是PCB產業設備領導廠商的角色，也緊抓著HDI for AI技術的迭代提供Desmear PTH、壓膜、撕膜等關鍵製程設備，PCB產業占上半年51%營收，其中先進PCB近五年有7倍的成長。因應兩大成長動能公司已提前投入工程人力，三年來增幅達三成，為未來十年奠定基礎。

2025年上半年志聖營收28.19億元，年增16.1%，其中AI產業鏈上的設備營收占比已超過65%。兩個主要成長動能，分別是先進封裝、先進PCB兩大關鍵產業。公司表示未來將持續聚焦於AI應用，不僅限於CoWoS，也涵蓋WMCM、SoIC、HBM、Burn-in測試與IC載板、先進HDI，並進一步延伸至再生晶圓及玻璃基板等新興領域。

志聖強調，在AI產業鏈有更大的廣度與深度。因為AI發展的多元化下，提出現在正是設備商最好的年代:產業界限模糊化製程多元發展。從Foundry向下整合、OSAT向上發展的「Foundry 2.0」正成形加上PCB產業中AI相關產品也逐步銜接。OSAT自2024年起承接更多代工業務，為設備業者創造多元合作機會。志聖已成功將真空壓力烤箱設備導入OSAT製程，並逐步擴展至CoW段。隨著HPC晶片同時，公司也跟隨全球十大OSAT客戶布局海外，雖短期費用將增加，但憑藉高附加價值產品競爭力，預計未來會大幅挹注營收。

延伸閱讀

志聖帶頭 G2C+聯盟五週年 研發團隊已逾500人

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

崇越：將發表全台獨家藍寶石單晶基板 解高階封裝難題

台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產

相關新聞

vivo X Fold5折疊機熱賣急補貨 「青松」限量色將登場

vivo X Fold5自上市以來，短短一個月交出亮眼銷售成績，快速拓展vivo在台灣高階折疊市場版圖。首批到貨在上市一...

志聖工業搶攻 AI 封裝商機 多元應用布局未來十年成長

志聖（2467）今日攜手G2C+聯盟舉辦半導體展前記者會，志聖提到，志聖工業不僅是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設...

均華聚焦先進封裝設備 打造倍數成長新動能

均華（6640）專注於先進封裝設備市場有城，今上半先進封裝出貨所創的營收，已經占整體營收逾八成比重。

Dyson 發表兩款創新吸塵器 V16 主攻旗艦、PencilVac 顛覆輕巧

全球科技公司Dyson日前於德國柏林舉行新品發表會，揭曉迄今最大規模的科技創新成果。Dyson創辦人James Dyso...

志聖帶頭 G2C+聯盟五週年 研發團隊已逾500人

志聖（2467）帶頭號召的G2C+聯盟五週年，志聖今年已邁入60年，依據志聖說明，迄今研發團隊已逾500人達到570人規...

產創條例抵減新增AI與節能減碳 KPMG點名這些產業提前準備

配合5月修正公布的《產業創新條例》第10條之1，經濟部日前公告《智慧機械與5G及資安投資抵減辦法》修正草案，新增「人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。