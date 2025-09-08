Dyson 發表兩款創新吸塵器 V16 主攻旗艦、PencilVac 顛覆輕巧

全球科技公司Dyson日前於德國柏林舉行新品發表會，揭曉迄今最大規模的科技創新成果。Dyson創辦人James Dyson親自展示多達11款橫跨吸塵器、空氣清淨機與美容美髮領域的革新產品，凸顯Dyson正透過核心技術加速創新，勾勒未來居家科技新面貌。

其中兩款重磅新品，頂級旗艦的Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器以及顛覆市場想像的Dyson PencilVac™ Fluffycones筆型吸塵器，將陸續在台上市，為台灣家庭帶來更有效率的居家清潔解決方案。

Dyson創辦人James Dyson在發表會中表示，全新產品系列是透過精心設計的突破性科技，讓日常家務變得更輕鬆、更乾淨、更有效率。他指出，從史上最輕巧吸塵器，到以噴射式引擎為靈感打造的全室空氣淨化新形式，Dyson正將最先進的技術成果帶到家家戶戶。

James Dyson強調，「Dyson致力於用創新思維與技術，解決人們經常忽略的問題。如今這一系列新品與經典之作一脈相承，正以超乎想像的全新方式，回應人們對生活的期待。」

此次將在台灣推出的兩款全新吸塵器各有定位。其中，Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器已搶先在台上市，售價新台幣30,900元。這款旗艦產品集結46項全新技術，搭載Dyson迄今最強勁的Hyperdymium™ 900W馬達，可產生高達315AW的強勁吸力，搭配專利動態氣旋技術，實現吸力與續航的完美平衡。

在配件設計上，V16吸塵器引入全新All Floor Cones™雙錐無纏結吸頭，透過雙錐形滾刷大幅提升防毛髮纏繞效果，據Dyson指出，即使60公分的長髮也能有效避免纏繞問題。此外，內嵌式吸頭設計可一鍵輕鬆切換，無須彎腰，適用於各種清潔任務。

該產品也結合智慧感應技術，能自動識別地板類型並調節吸力，搭配光學偵測技術讓微塵無所遁形。為了解決倒垃圾時的揚塵問題，Dyson V16 Piston Animal導入全新設計的CleanCompaktor™壓縮式集塵筒，據稱可提升六倍集塵能力，最多能容納30天的灰塵，同時內壁的刮條設計也能防止傾倒時灰塵殘留，讓清潔過程更加乾淨俐落。

另一款重磅新品Dyson PencilVac™ Fluffycones筆型吸塵器後續也將在台登場，重新定義輕巧極限。這款吸塵器主機僅重1公斤，握把直徑僅38毫米，突破傳統吸塵器設計。James Dyson表示，他一直想設計一款直徑只有38毫米的無線吸塵器，這是最佳的固定直徑，與Dyson最新的吹風機和其他美髮工具相同。

儘管機身輕巧，Dyson PencilVac™ Fluffycones仍搭載Dyson迄今最小、最快的Hyperdymium™ 140K馬達，直徑僅28mm，轉速高達每分鐘140,000轉，讓輕巧與強勁吸力完美結合。機身流線如筆的設計，讓使用者單手就能輕鬆清潔高處、窗簾或深入狹窄縫隙，解決手腕痠痛的困擾，讓清潔更加隨手無負擔。

Dyson表示，本次多元化新品的推出，進一步完善Dyson全方位的全屋清潔方案，以更豐富的產品陣容滿足日益多元的清潔與淨化需求。未來Dyson將持續深耕台灣市場，以不斷創新的精神與精密工程，為台灣家庭帶來更貼近在地生活方式的居家科技解決方案。