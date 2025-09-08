快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

Dyson 發表兩款創新吸塵器 V16 主攻旗艦、PencilVac 顛覆輕巧

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
James Dyson出席Dyson全球新品發表會，揭曉全新產品系列與創新科技。業者提供
James Dyson出席Dyson全球新品發表會，揭曉全新產品系列與創新科技。業者提供

全球科技公司Dyson日前於德國柏林舉行新品發表會，揭曉迄今最大規模的科技創新成果。Dyson創辦人James Dyson親自展示多達11款橫跨吸塵器、空氣清淨機與美容美髮領域的革新產品，凸顯Dyson正透過核心技術加速創新，勾勒未來居家科技新面貌。

其中兩款重磅新品，頂級旗艦的Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器以及顛覆市場想像的Dyson PencilVac™ Fluffycones筆型吸塵器，將陸續在台上市，為台灣家庭帶來更有效率的居家清潔解決方案。

Dyson創辦人James Dyson在發表會中表示，全新產品系列是透過精心設計的突破性科技，讓日常家務變得更輕鬆、更乾淨、更有效率。他指出，從史上最輕巧吸塵器，到以噴射式引擎為靈感打造的全室空氣淨化新形式，Dyson正將最先進的技術成果帶到家家戶戶。

James Dyson強調，「Dyson致力於用創新思維與技術，解決人們經常忽略的問題。如今這一系列新品與經典之作一脈相承，正以超乎想像的全新方式，回應人們對生活的期待。」

此次將在台灣推出的兩款全新吸塵器各有定位。其中，Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器已搶先在台上市，售價新台幣30,900元。這款旗艦產品集結46項全新技術，搭載Dyson迄今最強勁的Hyperdymium™ 900W馬達，可產生高達315AW的強勁吸力，搭配專利動態氣旋技術，實現吸力與續航的完美平衡。

在配件設計上，V16吸塵器引入全新All Floor Cones™雙錐無纏結吸頭，透過雙錐形滾刷大幅提升防毛髮纏繞效果，據Dyson指出，即使60公分的長髮也能有效避免纏繞問題。此外，內嵌式吸頭設計可一鍵輕鬆切換，無須彎腰，適用於各種清潔任務。

該產品也結合智慧感應技術，能自動識別地板類型並調節吸力，搭配光學偵測技術讓微塵無所遁形。為了解決倒垃圾時的揚塵問題，Dyson V16 Piston Animal導入全新設計的CleanCompaktor™壓縮式集塵筒，據稱可提升六倍集塵能力，最多能容納30天的灰塵，同時內壁的刮條設計也能防止傾倒時灰塵殘留，讓清潔過程更加乾淨俐落。

另一款重磅新品Dyson PencilVac™ Fluffycones筆型吸塵器後續也將在台登場，重新定義輕巧極限。這款吸塵器主機僅重1公斤，握把直徑僅38毫米，突破傳統吸塵器設計。James Dyson表示，他一直想設計一款直徑只有38毫米的無線吸塵器，這是最佳的固定直徑，與Dyson最新的吹風機和其他美髮工具相同。

儘管機身輕巧，Dyson PencilVac™ Fluffycones仍搭載Dyson迄今最小、最快的Hyperdymium™ 140K馬達，直徑僅28mm，轉速高達每分鐘140,000轉，讓輕巧與強勁吸力完美結合。機身流線如筆的設計，讓使用者單手就能輕鬆清潔高處、窗簾或深入狹窄縫隙，解決手腕痠痛的困擾，讓清潔更加隨手無負擔。

Dyson表示，本次多元化新品的推出，進一步完善Dyson全方位的全屋清潔方案，以更豐富的產品陣容滿足日益多元的清潔與淨化需求。未來Dyson將持續深耕台灣市場，以不斷創新的精神與精密工程，為台灣家庭帶來更貼近在地生活方式的居家科技解決方案。

Dyson

延伸閱讀

NBA／我都進名人堂你怎麼還在打？「甜瓜」調侃老詹該退役

吸塵器、掃拖機器人、洗地機 3款清潔家電新品滿足不同居家打掃需求

嚴重的話可能危害人體健康 專家分享9個居家清理錯誤習慣

Dyson推「全球最薄」吸塵器 還有AI吸塵器可辨識汙漬自動清潔

相關新聞

vivo X Fold5折疊機熱賣急補貨 「青松」限量色將登場

vivo X Fold5自上市以來，短短一個月交出亮眼銷售成績，快速拓展vivo在台灣高階折疊市場版圖。首批到貨在上市一...

志聖工業搶攻 AI 封裝商機 多元應用布局未來十年成長

志聖（2467）今日攜手G2C+聯盟舉辦半導體展前記者會，志聖提到，志聖工業不僅是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設...

均華聚焦先進封裝設備 打造倍數成長新動能

均華（6640）專注於先進封裝設備市場有城，今上半先進封裝出貨所創的營收，已經占整體營收逾八成比重。

Dyson 發表兩款創新吸塵器 V16 主攻旗艦、PencilVac 顛覆輕巧

全球科技公司Dyson日前於德國柏林舉行新品發表會，揭曉迄今最大規模的科技創新成果。Dyson創辦人James Dyso...

志聖帶頭 G2C+聯盟五週年 研發團隊已逾500人

志聖（2467）帶頭號召的G2C+聯盟五週年，志聖今年已邁入60年，依據志聖說明，迄今研發團隊已逾500人達到570人規...

產創條例抵減新增AI與節能減碳 KPMG點名這些產業提前準備

配合5月修正公布的《產業創新條例》第10條之1，經濟部日前公告《智慧機械與5G及資安投資抵減辦法》修正草案，新增「人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。