特化股強勢 晶呈台特化近1月強漲62%及34%

中央社／ 台北8日電

人工智慧（AI）題材持續升溫，台積電配合AI市場擴充先進製程產能，製程所需特化股跟著受惠，台特化今天開盤勁揚7.28%，達316.5元，近1個月漲幅34.68%；晶呈科技盤中強攻漲停173元，近1個月漲幅高達62.44%。

台特化、晶呈科帶動特化族群漲勢，長興今天盤中上攻47.7元，漲9.27%；永光漲2.41%至19.1元；達興材料早盤最高達446元，漲4.57%，不過下半場獲利賣壓出爐由紅翻黑；新應材上攻至910元創歷史新高價，漲3.64%。

晶呈科技指出，擴建新廠預估明年第3季投產，主要產品是特殊氣體C4F6，應用於半導體蝕刻製程，主力市場是記憶體的3D NAND快閃記憶體 （Flash）及晶圓代工，製程設計包含1級合成、2級純化、3級充填、4級微量分析及特殊零件組裝。

台特化力推的無水氟化氫產品，先前在日、韓貿易戰之際，日本限制出口的產品，是半導體製程非常關鍵的化學產品。台特化6月27日宣布收購弘潔科技65.22%股權，台特化董事長徐秀蘭表示，按持股65%計算，台特化併弘潔科技營收將增1.7倍，營業利益增80%，對台特化股東而言，營收、獲利都大增。

