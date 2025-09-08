宏碁集團進軍AI伺服器 子公司安圖斯搶東南亞標案

電腦品牌廠宏碁集團布局多元事業引擎，3家子公司安圖斯科技、海柏特、宏碁智新皆快速成長。其中，安圖斯扮演宏碁集團進軍人工智慧（AI）伺服器市場的要角，近期開始在東南亞參與標案。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠在柏林接受媒體採訪表示，宏碁集團已決定由安圖斯切入AI伺服器市場，相關產品於8月至10月陸續就緒，目前已開始在東南亞各地參與當地標案，初期鎖定需求規模較小、大型品牌可能忽略的學校等客戶。

產品策略方面，侯知遠指出，安圖斯已從原有的入門級2U、4U伺服器產品，擴展至高階機櫃與機房等級的整體解決方案。透過與ODM代工廠合作，標案得標後將以安圖斯品牌出貨。

面對其他品牌廠早已切入AI伺服器市場，侯知遠直言，單純用硬體競爭已晚且毛利漸低，安圖斯從一開始就決定採用「硬體加軟體」的策略建立差異化。

他說，安圖斯開發的資源分享與動態管理軟體系統Altos aiWorks是主要差異化武器，目前除了輝達（NVIDIA）的解決方案外，其他對手還沒有類似產品。安圖斯計劃明年推出功能更優化的2.0版本，支援更大型的模型與大數據。

侯知遠說，安圖斯主要鎖定高等教育、研究所、大學等機構，提供建立中小型模型運算的解決方案。透過安圖斯的伺服器搭配軟體，使用輝達H200等級的伺服器硬體即可滿足需求，不必使用最高等級硬體，以此作為市場突破策略。

宏碁集團旗下另一家子公司海柏特提供3C產品售後服務，侯知遠指出，海柏特今年上半年業績表現平平，主要原因是正處於上市前的緘默期，初次公開發行（IPO）的審查流程對業務推展造成干擾。

不過，海柏特的維修品項持續增加，已涵蓋資訊家電、筆記型電腦、主機板與顯示卡，並新增手機及電子樂器維修業務。侯知遠說，海柏特計劃在進入資本市場後，透過併購、加盟或運用其他資本市場工具加速擴張；一旦IPO完成，將加速開拓例如印度、中國等尚未進入的大型市場，預期業務將快速成長。

宏碁集團旗下家電品牌宏碁智新也積極擴張產品線，過去4至5年內的產品線已從單一的空氣清淨機，擴展至飲水機、風扇、廚房家電等8大類別，並成功進入大型家電市場，今年推出空調產品。

侯知遠表示，全球已有超過1000家通路銷售宏碁智新產品，尤其在東南亞市場布局深入，因為東南亞年輕人口眾多、收入提升且對新品牌接受度高，被視為極為重要的市場。