電子六哥去年綠電占比躍破5成「這兩家」再生能源使用率均突破6成
今年是台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須在8月底前完成申報；台灣電子六哥為全球供應鏈的重要夥伴，近年來積極投入減碳作為，尤以電力使用為電子業主要的溫室氣體排放源。
DIGITIMES分析師余佩儒指出，電子六哥在提升再生能源占總用電量比例上有顯著成果；電子業再生能源取得模式，以外購與自建太陽能設施雙軌並進，中長期朝向高影響力的再生能源取得模式發展；其中，緯創與鴻海2024年再生能源使用率均突破6成，位居領先群
電子業的溫室氣體排放以電力使用為大宗，再生能源使用狀況已成衡量企業碳中和行動的關鍵指標。DIGITIMES分析，電子六哥在提升再生能源占總用電比例上已有顯著進展：2022年平均29%，2023年提升至45%，2024年再進一步推升至55%，增幅主要受到鴻海大幅拉升綠電使用比例帶動。
其中，緯創與鴻海2024年再生能源使用率均突破6成，位居領先群。緯創近3年穩定維持超過6成的水準，鴻海則自2022年僅8%的再生能源占比，躍升至2023年的61%，反映其對RE100承諾與國際品牌客戶（如Apple、Microsoft）24/7 CFE（全時無碳電力）要求的快速回應。
和碩、廣達、仁寶則落在中段群，2024年再生能源占比介於4至5成；英業達則為37%，雖未達成既定40%目標，但2024年相較2023年使用量成長逾8成，顯示追趕態勢明顯。
對照RE100 2024年報數據，在RE100會員中，製造業再生能源平均占比為42%。電子六哥中，緯創、鴻海、和碩、廣達、仁寶皆已超越此一平均值，可見台灣電子業在響應品牌客戶需求與推進碳中和行動上的積極度。
在再生能源取得模式上，電子六哥普遍採取「外購為主、自建為輔」的雙軌策略，透過外購再生能源與憑證快速提升綠電佔比，同時佈局自建太陽能設施。例如緯創2024年自發自用太陽能達1,805.8萬度，簽署再生電力購電協議7,005.9萬度，再生能源憑證採購量更高達2.1億度。
余佩儒認為，短中期外購再生能源與憑證仍是電子業主流選擇，主要因應RE100或24/7 CFE要求；但從2030年以後，中長期發展將逐步淡化低影響力的憑證選項，強化企業自建太陽能、簽署長期購電協議，以及直接投資再生能源設施，尤其在東南亞生產基地，最終朝向高影響力的再生能源取得模式轉型。
在全球供應鏈面臨碳中和壓力下，台灣電子六哥展現的再生能源行動，正為科技產業樹立出具體範例，也將成為台灣產業能否持續在國際競爭中保有關鍵地位的決定性因素。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言