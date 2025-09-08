電子六哥去年綠電占比躍破5成「這兩家」再生能源使用率均突破6成

今年是台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須在8月底前完成申報；台灣電子六哥為全球供應鏈的重要夥伴，近年來積極投入減碳作為，尤以電力使用為電子業主要的溫室氣體排放源。

DIGITIMES分析師余佩儒指出，電子六哥在提升再生能源占總用電量比例上有顯著成果；電子業再生能源取得模式，以外購與自建太陽能設施雙軌並進，中長期朝向高影響力的再生能源取得模式發展；其中，緯創與鴻海2024年再生能源使用率均突破6成，位居領先群

電子業的溫室氣體排放以電力使用為大宗，再生能源使用狀況已成衡量企業碳中和行動的關鍵指標。DIGITIMES分析，電子六哥在提升再生能源占總用電比例上已有顯著進展：2022年平均29%，2023年提升至45%，2024年再進一步推升至55%，增幅主要受到鴻海大幅拉升綠電使用比例帶動。

其中，緯創與鴻海2024年再生能源使用率均突破6成，位居領先群。緯創近3年穩定維持超過6成的水準，鴻海則自2022年僅8%的再生能源占比，躍升至2023年的61%，反映其對RE100承諾與國際品牌客戶（如Apple、Microsoft）24/7 CFE（全時無碳電力）要求的快速回應。

和碩、廣達、仁寶則落在中段群，2024年再生能源占比介於4至5成；英業達則為37%，雖未達成既定40%目標，但2024年相較2023年使用量成長逾8成，顯示追趕態勢明顯。

對照RE100 2024年報數據，在RE100會員中，製造業再生能源平均占比為42%。電子六哥中，緯創、鴻海、和碩、廣達、仁寶皆已超越此一平均值，可見台灣電子業在響應品牌客戶需求與推進碳中和行動上的積極度。

在再生能源取得模式上，電子六哥普遍採取「外購為主、自建為輔」的雙軌策略，透過外購再生能源與憑證快速提升綠電佔比，同時佈局自建太陽能設施。例如緯創2024年自發自用太陽能達1,805.8萬度，簽署再生電力購電協議7,005.9萬度，再生能源憑證採購量更高達2.1億度。

余佩儒認為，短中期外購再生能源與憑證仍是電子業主流選擇，主要因應RE100或24/7 CFE要求；但從2030年以後，中長期發展將逐步淡化低影響力的憑證選項，強化企業自建太陽能、簽署長期購電協議，以及直接投資再生能源設施，尤其在東南亞生產基地，最終朝向高影響力的再生能源取得模式轉型。

在全球供應鏈面臨碳中和壓力下，台灣電子六哥展現的再生能源行動，正為科技產業樹立出具體範例，也將成為台灣產業能否持續在國際競爭中保有關鍵地位的決定性因素。