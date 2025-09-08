快訊

vivo X Fold5折疊機熱賣急補貨 「青松」限量色將登場

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
vivo X Fold5。圖／vivo提供
vivo X Fold5。圖／vivo提供

vivo X Fold5自上市以來，短短一個月交出亮眼銷售成績，快速拓展vivo在台灣高階折疊市場版圖。首批到貨在上市一個月內已經完售，vivo看好台灣市場持續成長潛力，並回應廣大V粉熱烈期待，8日宣布推出X Fold5限定新色「青松」，於指定通路限量販售，建議售價52,990元；同步推出中階機型vivo V60 Lite，提供更多價格帶與功能選擇。

vivo表示，根據調查顯示，X Fold5的購買族群多來自高端智慧型手機用戶，顯示市場對折疊旗艦的接受度已顯著提升。消費者青睞X Fold5的主因，包括大螢幕帶來的沉浸體驗、多工操作的高效便利與專業攝影的卓越表現，以及首次體驗折疊手機的新鮮感；體驗店推出的預購優惠更進一步促成購買。整體而言，X Fold5兼具功能亮點與創新體驗，並透過優惠活動則有效推升購買意願，展現vivo在高階市場的差異化優勢。隨著市場新機接連登場，帶動整體換機潮，vivo以X Fold5及多款產品線提供消費者更多選擇，滿足不同需求，穩固高階市場版圖，並延續折疊旗艦熱潮。

此次X Fold5「青松」限量新色延續頂尖規格，搭載超耐用折疊結構、旗艦效能、蔡司專業影像系統，並提供多工高效的折疊體驗。新色靈感源自青松常綠之姿，呈現低調卻深邃的綠色調，透出自然光影般的層次與質感。vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo觀察到台灣市場對折疊手機的關注度非常高，vivo看準時機，在最適切的時間點推出X Fold5，亮眼的銷售成績強化vivo對折疊機市場的信心。

即日起至9月30日，vivo X Fold5「青松」將於全台官方體驗店、官方商城、指定電商通路同步限量開賣，更攜手三大電信推出一系列購機方案及加碼優惠，並於9月18日正式上市。

