產創條例抵減新增AI與節能減碳 KPMG點名這些產業提前準備

配合5月修正公布的《產業創新條例》第10條之1，經濟部日前公告《智慧機械與5G及資安投資抵減辦法》修正草案，新增「人工智慧（AI）」與「節能減碳」兩大投資抵減項目，並明確界定申請要件與適用範圍。專家提醒，這將影響企業未來投資規劃與節稅安排，製造業、科技業與高耗能產業都須提前準備。

草案五大修正重點中，首先是智慧機械投資範圍收緊。智慧技術元素由9項縮減為4項，僅保留機器人、數位化管理、虛實整合及積層製造，技術層次要求也提高。KPMG安侯建業協理吳佳芸指出，許多製造業常用的量測、分析設備若僅具備感測器或物聯網功能，在新制下恐不再適用抵減。

其次是AI投資抵減。申請須符合「非監督式或增強式機器學習演算法」、CNN、DNN或RNN、「大型語言模型（參數量需達10億）」或「自然語言模型」之一。若僅採用監督式機器學習，如線性回歸或決策樹，將不符資格，企業需特別注意技術規格。

第三是節能減碳投資，分為「公用節能」與「製程改善」兩類。前者涵蓋高效能電動機、冷凍空調、鍋爐系統等七項設備，需符合國家標準；後者則包含高效能製程設備與溫室氣體去除設備，高效能製程設備須證明能源效率提升10%以上，若設備由企業自行製造，須保存耗能紀錄佐證。

第四是交貨期限。投資項目需在訂購日次日起兩年內完成交貨或服務，特殊情況可申請展延兩年，最長不得超過四年。對於船運、鋼鐵等長週期產業，應及早規劃排程。

第五是新舊辦法銜接。2025年1月1日以後訂購適用新辦法，之前訂購依舊辦法，但同樣須符合兩年交貨規定。金額上限方面，2024年12月31日前訂購可抵減最多10億元，與2025年後訂購者合計不得超過20億元。KPMG會計師游雅絜提醒，2026年辦理2025年度營所稅時，可能同時適用新舊規範，必須留意智慧機械定義差異與申請文件。

此外，若符合《產創條例》第23條之3未分配盈餘投資規定，相關金額也可列入減除，但已適用「境外資金匯回投資辦法」者不得重複。吳佳芸提醒，企業應通盤規劃投資，避免規定重疊，並預留佐證文件，以在合法範圍內發揮最大節稅效益。