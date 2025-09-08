群翊看旺半導體設備市場 參加 SEMICON Taiwan 2025展

群翊（6664）8日宣布，對全球半導體設備市場的未來發展，充滿信心，正向看待。即將於9月10日至12日，在台北南港展覽館舉行的 SEMICON Taiwan 2025 展會，將為公司帶來更多新商機，並進一步鞏固其在先進封裝PLP領域，及高階印刷電路板（PCB）領域的優勢地位。

群翊指出，隨著近年人工智慧（AI）、資料中心、伺服器、5G、低軌衛星、通訊及高效能運算（HPC）等應用需求的持續成長，半導體設備供應鏈的發展，正邁入新一輪黃金時期。群翊作為全球領先的自動化烘烤乾製程設備供應商，看好相關商機。

在當前全球半導體產業景氣復甦的背景下，群翊對 2025 年的市場展望極為樂觀。

群翊董事長陳安順表示：「半導體產業正經歷前所未有的變革浪潮，AI 晶片需求引爆全球製造產能競逐，我們看好先進封裝及高階 PCB 製程的升級需求急速增加。群翊憑藉深厚的技術積累，已布局多款 AI 相關製程設備，我們有信心，預期將在2026-2027年持續成長。」

群翊指出，5G 網路全球深度覆蓋及萬物聯網時代的到來，將帶動智能生活、穿戴裝置及工業物聯網等終端設備的海量需求，進而推升半導體內容的複雜度與產能。 公司近期積極開發 TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）及玻璃載板、玻璃基板自動化烘烤相關設備，這些技術將應用於下一代先進封裝，滿足 AI 伺服器及高頻 5G 模組的精密需求。

SEMICON Taiwan 2025 作為全球最具影響力的半導體專業展會，將於本週三（9月10日）盛大開幕，為期三天，預計集結超過 1,200 家半導體與科技指標企業，吸引多家專業觀眾參與。今年展會規模創下新高，涵蓋材料、設備、設計、製造、系統整合及新興垂直應用等領域。

群翊提到，銷售團隊，將於展會中設攤，展示其最新烘烤自動化製程解決方案，推廣塗佈烘烤線、真空壓膜系統及特殊烘烤節能設備，這些產品不僅市佔率領先全球，更針對 AI 及 5G 應用優化，提升客戶產線效率10~30% 以上。

展望 2025 年，全球半導體市場規模預計達 5,000 億美元，年成長率超過 8%，AI 革命將推動高效能運算晶片需求激增 11.2%，市場總值達 7,010 億美元。 美國政府透過《晶片法案》等政策，計畫至 2032 年將本土產能提升 10~20%，這將間接刺激台灣設備供應鏈的出口成長。

群翊指出，已布局 AI 伺服器相關乾製程設備，搶攻高階多層 PCB 及先進封裝升級商機。 公司新購土地，希望建置新廠，進一步擴大楊梅廠產能，還與法人合作投資研發案，開發支援邊緣運算及汽車電子的智慧設備，銷往海外，預期 2025年營收穩健發展。

此外，群翊提到，積極因應地緣政治風險，強化供應鏈韌性。透過與上游零組件供應商的長期合作，公司有效將設備交期縮短，高度客製化其需求，提升半導體客戶滿意度。未來，群翊將持續深度投資綠色製造技術，累積特殊專利，符合全球 ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，公司本身已有CDP中小企業傑出表現、也有ISO14064-1組織型溫室氣體盤查證書，持續助力半導體產業永續發展。

群翊強調，作為台灣半導體供應鏈的重要一環，將繼續秉持創新與客戶導向的精神，乘勢而上。投資人及產業夥伴可關注公司於 SEMICON Taiwan 的最新動態，攤位編號N1083，共同把握這波半導體電子設備市場的正向展望。