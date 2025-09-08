快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

貿聯布局光學互連商機 與SENKO、ficonTEC三方合作

中央社／ 台北8日電

貿聯-KY布局光學互連商機，今天宣布攜手SENKO、ficonTEC，合作開發整合式光學互連解決方案，可滿足共同封裝光學（CPO）與矽光子（SiPh）在大規模製造上快速成長的需求，進而推動光通訊與AI數據中心發展。

貿聯今天宣布攜手SENKO Advanced Components與ficonTEC Service GmbH，共同研發整合式光學互連解決方案，將於本週登場的SEMICON Taiwan 2025半導體展展出。

貿聯表示，此次三方合作，結合SENKO在高性能光學連接上的專業，ficonTEC在光子組裝與測試自動化的能力，以及貿聯在精密互連製造的領導地位，希望共同攜手推進全自動化光學互連與光纖製備流程。

貿聯強調，這些解決方案提供更高的傳輸速度、更高的密度及可擴展的生產能力，以滿足AI、雲端基礎設施與高效能運算（HPC）系統日益增加的需求。

貿聯介紹，SENKO是光子元件與解決方案的全球領導廠商，提供多元產品推動矽光子、電信、數據通訊發展；ficonTEC則提供高精度的矽光子裝置組裝與測試解決方案，包括光纖與導波管對準、光子相關組裝、自動化測試及異質整合等技術。

受惠AI資料中心大量建置，帶動高速數據、高功率電纜及連接器銷售大增，貿聯今年前8月營收新台幣447.35億元，年增率27.72%；上半年歸屬母公司淨利36.36億元，更較去年同期大幅成長1.29倍，每股稅後純益達18.95元。貿聯股價隨基本面揚升，躍居成為新千金股，今天早盤上漲至1085元。

延伸閱讀

貿聯攜手SENKO與ficonTEC共創光學互連新突破

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

矽格上月業績月增1.2% 受惠客戶追單

2026大爆發！矽光子當主流！

相關新聞

vivo X Fold5折疊機熱賣急補貨 「青松」限量色將登場

vivo X Fold5自上市以來，短短一個月交出亮眼銷售成績，快速拓展vivo在台灣高階折疊市場版圖。首批到貨在上市一...

產創條例抵減新增AI與節能減碳 KPMG點名這些產業提前準備

配合5月修正公布的《產業創新條例》第10條之1，經濟部日前公告《智慧機械與5G及資安投資抵減辦法》修正草案，新增「人工智...

群翊看旺半導體設備市場 參加 SEMICON Taiwan 2025展

群翊（6664）8日宣布，對全球半導體設備市場的未來發展，充滿信心，正向看待。即將於9月10日至12日，在台北南港展覽館...

崇越：將發表全台獨家藍寶石單晶基板 解高階封裝難題

崇越科技（5434）8日宣布參與2025 SEMICON Taiwan的技術研討會，9月11日上午11點，於南港展覽館二...

大訊新液冷技術、助力數據中心升級 機架背板冷卻器節能三到五成

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）8日正式發表最新一代Re...

赴台參展「刷存在感」德國盼台帶動半導體產業成長

SEMICON Taiwan國際半導體展10日登場，德國官方今年首度設立德國館。隨團赴台的半導體專家梅爾行前接受中央社專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。