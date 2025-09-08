美光勁揚帶動記憶體台廠 華邦電宜鼎創1年多新高價
美光（Micron）5日大漲5.76%，收在131.37美元，創下1年來新高，連帶帶動南亞科及華邦電等記憶體族群今天股價走高，包括華邦電、宇瞻、威剛及宜鼎等同創1年多來新高價。
美國日前聯邦公報，美國將撤銷美國英特爾（Intel）、韓國三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可。市場預期，三星和SK海力士的中國廠未來營運恐將添增變數，將帶動儲存型快閃記憶體（NANDFlash）等記憶體產品價格攀升。
市場預期，三星與SK海力士的對手美光將是最大受惠者。美光5日在市場買盤湧入推升下，股價攀高至131.37美元，勁揚5.76%。
南亞科等記憶體族群今天紛紛走高，南亞科與華邦電早盤強攻漲停，分別達58.3元及24.8元，其中，華邦電股價創13個月來新高。宇瞻盤中達69.8元，威剛達116.5元，宜鼎達320元，同創1年多來新高價。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言