美光勁揚帶動記憶體台廠 華邦電宜鼎創1年多新高價

美光（Micron）5日大漲5.76%，收在131.37美元，創下1年來新高，連帶帶動南亞科及華邦電等記憶體族群今天股價走高，包括華邦電、宇瞻、威剛及宜鼎等同創1年多來新高價。

美國日前聯邦公報，美國將撤銷美國英特爾（Intel）、韓國三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可。市場預期，三星和SK海力士的中國廠未來營運恐將添增變數，將帶動儲存型快閃記憶體（NANDFlash）等記憶體產品價格攀升。

市場預期，三星與SK海力士的對手美光將是最大受惠者。美光5日在市場買盤湧入推升下，股價攀高至131.37美元，勁揚5.76%。

南亞科等記憶體族群今天紛紛走高，南亞科與華邦電早盤強攻漲停，分別達58.3元及24.8元，其中，華邦電股價創13個月來新高。宇瞻盤中達69.8元，威剛達116.5元，宜鼎達320元，同創1年多來新高價。