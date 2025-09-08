快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

貿聯攜手SENKO與ficonTEC共創光學互連新突破

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）8日表示，攜手SENKO Advanced Components與ficonTEC Service GmbH，共同研發整合式光學互連解決方案，並將於SEMICON Taiwan 2025 展出。此創新合作助於滿足共同封裝光學（CPO）與矽光子（SiPh）在大規模製造上快速成長的需求，這些技術對推動光通訊與 AI 數據中心的發展極為重要。

本次合作結合了：一， SENKO在高性能光學連接上的專業。二，貿聯在精密互連製造的領導地位。三，- ficonTEC在光子組裝與測試自動化的能力。

三方攜手推進全自動化的光學互連與光纖製備流程，專為大規模生產而設計。這些解決方案提供更高的傳輸速度、更高的密度以及可擴展的生產能力，以滿足 AI、雲端基礎設施與高效能運算（HPC）系統日益增加的需求。

此次合作打造的完整生態系統可確保：一，支援高產量製造與測試。二，降低部署風險。三，保持產品品質一致性。

延伸閱讀

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

矽格上月業績月增1.2% 受惠客戶追單

2026大爆發！矽光子當主流！

高盛點讚 旺矽 AI AISC 動能將延續 評等「買進」

相關新聞

大訊新液冷技術、助力數據中心升級 機架背板冷卻器節能三到五成

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）8日正式發表最新一代Re...

赴台參展「刷存在感」德國盼台帶動半導體產業成長

SEMICON Taiwan國際半導體展10日登場，德國官方今年首度設立德國館。隨團赴台的半導體專家梅爾行前接受中央社專...

台商「何處是兒家」？和碩高層：電子五哥25年來忙搬廠

從和碩高層一句輕描淡寫的「25年來忙搬廠」，道盡了這群產業巨人的成就、無奈與辛酸。

關稅海嘯第一排！瀧澤科宣布週休三日 只是產業寒冬的序幕？

盛夏未盡，台灣工具機產業卻遭逢前所未有的寒流。

iPhone 17售價凍漲與新色助攻 將爆換機潮…蘋概三王歡呼

蘋果iPhone 17系列新機發表倒數計時，受惠價格普遍「凍漲」與新色系助攻，換機潮蠢動。美國市場民調率先出爐，高達近七...

OpenAI、Google攻ASIC伺服器 將掀AI基建潮…鴻海大贏家

OpenAI在博通下訂百億美元新AI自研晶片大單，加上Google自家張量處理器（TPU）急起直追，已弭平落後輝達的差距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。