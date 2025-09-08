赴台參展「刷存在感」德國盼台帶動半導體產業成長

SEMICON Taiwan國際半導體展10日登場，德國官方今年首度設立德國館。隨團赴台的半導體專家梅爾行前接受中央社專訪表示，台積電德勒斯登廠帶動德國半導體生態系統升溫，未來可望創造上萬就業機會，台灣被視為德國重要夥伴。

週末飛往台灣參展的梅爾（Martin Mayer），是德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署（GTAI）機械與電子投資專家，近年業務集中在半導體。他說，過去GTAI多由駐台人員以訪客身分參觀，今年德國官方首度設立德國館（German Pavilion）招商，並派投資署專員全程在場。

梅爾解釋，德國官方參展目的首先是展現存在感，向國際傳達德國重視半導體產業的訊號；再者是與台灣企業、政府及產業協會建立信任關係。「最理想的結果當然是促成台灣企業到德國投資設廠。」

除了聯邦層級，薩克森邦（Sachsen）經濟部長潘特（Dirk Panter）也將於展期間訪台，為德國館揭幕。

●台積電帶來1萬工作機會 大學新設系所培養半導體人才

談到台積電去年宣布投資100億歐元在德勒斯登（Dresden）建廠，梅爾指出，這在德國產業界引起極大關注，不僅提高社會大眾對半導體認識，也帶來龐大經濟效益。

梅爾舉例，新廠將創造約2000個直接工作機會，相關研究估計間接效應達5至7倍，相當於1萬個職缺，涵蓋特種化學、氣體供應、廠房維護等領域。

德國能源與人力成本不低是否不利招商？梅爾坦言，德國確實比目前也積極向台廠招手的捷克、波蘭等鄰國昂貴，但投資不能只看成本。

他認為，德國的高生產力、完善研發基礎，加上薩克森邦完整的半導體生態系統，也是吸引台廠投資德國的關鍵誘因，「台積電選擇落腳德國，就是最好的例子。」

隨戰後嬰兒潮世代退休，記者詢問德國製造業勞動力短缺現象是否也出現在半導體產業？梅爾說，德國當前正透過強化本土教育與吸引國際人才，為技術勞力短缺尋求解方。

以晶片製造為例，薩克森邦本週宣布投入1億4000萬歐元（約新台幣50億元），建設全德第一所全英語雙元制技職學校；鄰近台積電新廠的德勒斯登工業大學，則新設了過去沒有的「晶片設計」學程。

慕尼黑、馬德堡等有半導體聚落城市的城市，許多大學也陸續開設類似課程。梅爾指出，雖然面臨人口結構改變，德國工程學傳統仍受重視，機械工程等領域對年輕人依舊有吸引力。

●德國車用晶片需求未減 AI、5G晶片市場潛力龐大

德國汽車工業近年陷轉型困境，台積電德國廠預計2027年投產，主力生產車用晶片。梅爾告訴中央社，這並不代表德國對車用晶片的需求會減少。「當代汽車幾乎就是一台有輪子的電腦，所需晶片數量比20年前多出數倍，對晶片的需求只會持續上升。」

他進一步指出，除了汽車，人工智慧（AI）晶片、5G與連網技術，以及工業應用不可或缺的功率半導體與光子晶片，也在快速增長。航太、國防、無人機等重要領域同樣高度依賴晶片，市場潛力龐大。

回顧歷史，梅爾提到德勒斯登在1970年代、東德時期就是微電子重鎮，兩德統一後，舊東德工業一度崩潰，聯邦與薩克森邦政府投入大量補助與資金，協助重建微電子產業，才逐步形成今天的「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）產業聚落。

聯邦政府現今也持續透過歐盟「晶片法案」支持半導體產業，研發通常由企業主導，政府則提供環境支持，兩者缺一不可。

至於德國政府是從什麼角度看地緣政治可能帶來的供應鏈風險？梅爾表示，全球供應鏈都存在挑戰，不僅台灣如此，歐洲也同樣面臨壓力。

梅爾說，「越困難的時期，越需要強而有力的夥伴關係。」半導體是當前台德合作的核心領域，雙方在技術與產業上高度互補，且有深化空間。

而除了台積電帶來的台德合作契機，包括近期大力扶植「Rapidus」計畫的日本、長期在記憶體晶片具優勢的南韓、近年快速發展封測產業的馬來西亞，以及在晶片設計領域擁有眾多世界級企業的美國，也都是德國在半導體產業布局上，重點拓展的對象。